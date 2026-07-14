Враг вошел в Константиновку, занял часть города и закрепился, - Бутусов

Ситуация в Константиновке в Донецкой области в настоящее время сложная. Врагу удалось войти в город, захватить его часть и закрепиться там.

Об этом командир роты БПЛА 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия" Юрий Бутусов заявил в интервью "УП", сообщает Цензор.НЕТ.

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Бутусов оценил ситуацию в Константиновке

По его словам, оккупанты фактически ведут борьбу за контроль над нашими логистическими путями. И это очень тяжелая борьба, поскольку у врага большое количество сил, подразделений БПЛА, средств.

"Ситуация в Константиновке, безусловно, очень тяжелая и кризисная, потому что врагу удалось найти точки сосредоточения в защищенных зданиях.

Основная проблема в войне - в организации, построении боевых порядков подразделений БПЛА, правильном применении пехоты в обороне и в штурмовых действиях, чтобы можно было выживать и выполнять задачи в зоне боевых действий. Это серьезная организационная и интеллектуальная задача для командиров. Мы видим, что даже наличие значительного количества сил не позволяет решить эту задачу в некоторых случаях", - подчеркнул Бутусов.

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Российские войска пытаются взять под контроль логистику

По его словам, чтобы Константиновка не повторила судьбу многих других городов - Бахмута, Авдеевки, Лисичанска, Покровска, где враг фактически занял большую часть города, в первую очередь следует признавать проблемы, а не маскировать продвижение врага и его закрепление словами о временной инфильтрации.

"Нужно честно разобраться, почему были допущены те или иные промахи... Если будет такой разбор и анализ, мы сможем стабилизировать ситуацию и не допустить более серьезной угрозы - выхода врага на Славянск и Краматорск.

Сейчас основные вызовы - это Славянск, Краматорск, Доброполье, Лиман. Продолжаются бои на непосредственных подступах к этим городам. Враг находится в нескольких километрах", - добавил Бутусов.

Он выразил надежду, что Силам обороны удастся удержать позиции в Константиновке и не допустить полного захвата города с последующим превращением его в логистическую базу для развертывания наступления дальше.

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"Константиновку придется удерживать даже в таких уже неблагоприятных тактических условиях и вести бои до конца - так же, как это сейчас происходит в окрестностях Мирнограда и Покровска", - уточнил военный.

Кроме того, он отметил, что противник находится в нескольких километрах от пригорода Славянска.

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Что предшествовало

Ранее в Генштабе подчеркнули, что Константиновка остается под контролем Сил обороны.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Путин лжет о захвате Константиновки. При этом президент подчеркнул: "Если Константиновка сейчас под контролем России, то, видимо, у Путина не будет проблем там встретиться со мной и найти дипломатические решения, чтобы наконец закончить войну".

4 июля Минобороны РФ заявило о готовности провести "гуманитарную акцию" по передаче тел погибших украинских военных в Константиновке.

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