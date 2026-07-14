Враг вошел в Константиновку, занял часть города и закрепился, - Бутусов
Ситуация в Константиновке в Донецкой области в настоящее время сложная. Врагу удалось войти в город, захватить его часть и закрепиться там.
Об этом командир роты БПЛА 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия" Юрий Бутусов заявил в интервью "УП", сообщает Цензор.НЕТ.
Бутусов оценил ситуацию в Константиновке
По его словам, оккупанты фактически ведут борьбу за контроль над нашими логистическими путями. И это очень тяжелая борьба, поскольку у врага большое количество сил, подразделений БПЛА, средств.
"Ситуация в Константиновке, безусловно, очень тяжелая и кризисная, потому что врагу удалось найти точки сосредоточения в защищенных зданиях.
Основная проблема в войне - в организации, построении боевых порядков подразделений БПЛА, правильном применении пехоты в обороне и в штурмовых действиях, чтобы можно было выживать и выполнять задачи в зоне боевых действий. Это серьезная организационная и интеллектуальная задача для командиров. Мы видим, что даже наличие значительного количества сил не позволяет решить эту задачу в некоторых случаях", - подчеркнул Бутусов.
Российские войска пытаются взять под контроль логистику
По его словам, чтобы Константиновка не повторила судьбу многих других городов - Бахмута, Авдеевки, Лисичанска, Покровска, где враг фактически занял большую часть города, в первую очередь следует признавать проблемы, а не маскировать продвижение врага и его закрепление словами о временной инфильтрации.
"Нужно честно разобраться, почему были допущены те или иные промахи... Если будет такой разбор и анализ, мы сможем стабилизировать ситуацию и не допустить более серьезной угрозы - выхода врага на Славянск и Краматорск.
Сейчас основные вызовы - это Славянск, Краматорск, Доброполье, Лиман. Продолжаются бои на непосредственных подступах к этим городам. Враг находится в нескольких километрах", - добавил Бутусов.
Он выразил надежду, что Силам обороны удастся удержать позиции в Константиновке и не допустить полного захвата города с последующим превращением его в логистическую базу для развертывания наступления дальше.
"Константиновку придется удерживать даже в таких уже неблагоприятных тактических условиях и вести бои до конца - так же, как это сейчас происходит в окрестностях Мирнограда и Покровска", - уточнил военный.
Кроме того, он отметил, что противник находится в нескольких километрах от пригорода Славянска.
Что предшествовало
- Ранее в Генштабе подчеркнули, что Константиновка остается под контролем Сил обороны.
- В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Путин лжет о захвате Константиновки. При этом президент подчеркнул: "Если Константиновка сейчас под контролем России, то, видимо, у Путина не будет проблем там встретиться со мной и найти дипломатические решения, чтобы наконец закончить войну".
- 4 июля Минобороны РФ заявило о готовности провести "гуманитарную акцию" по передаче тел погибших украинских военных в Константиновке.
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Вони ж лише тимчасові та випадкові особи, не теренах України, «борцюни» за гроші з мародерства на крові Українців!!!