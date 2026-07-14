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Новини Костянтинівський напрямок
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Ворог зайшов у Костянтинівку, зайняв частину міста і закріпився, - Бутусов

костянтинівка

Ситуація в Костянтинівці на Донеччині наразі важка. Ворогу вдалося зайти в місто, зайняти його частину і закріпитися там.

Про це командир роти БпЛА 23 штурмового полку в складі 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Юрій Бутусов заявив в інтерв'ю "УП", інформує Цензор.НЕТ.

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Бутусов оцінив ситуацію в Костянтинівці

За його словами, окупанти фактично ведуть боротьбу за контроль наших логістичних шляхів. І це дуже важка боротьба, оскільки у ворога велика кількість сил, підрозділів БПЛА, засобів.

"Ситуація в Костянтинівці, безумовно, є дуже важкою і кризовою, тому що ворогу вдалося знайти точки накопичення у захищених будівлях.

Основна проблема у війні – в організації, побудові бойових порядків підрозділів БПЛА, правильному застосуванні піхоти в обороні, у штурмових діях для того, щоб можна було виживати і виконувати завдання в кілзоні. Це серйозне організаційне, інтелектуальне завдання для командирів. Ми бачимо, що навіть наявність значної кількості сил не дозволяє це завдання вирішити в деяких випадках", - наголосив Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армія РФ просунулася в районах Костянтинівки та Затишку на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Російські війська намагаються взяти під контроль логістику

За його словами, щоб Костянтинівка не повторила долі багатьох інших міст – Бахмута, Авдіївки, Лисичанська, Покровська, де ворог фактично зайняв більшу частину міста, в першу чергу слід визнавати проблеми, а не маскувати просування ворога і його закріплення словами про тимчасову інфільтрацію.

"Треба робити чесний розбір, чому були припущені ті чи інші промахи...Якщо буде такий розбір і аналіз, ми зможемо стабілізувати ситуацію і не допустити серйознішої загрози – виходу ворога на Слов'янськ і Краматорськ.

Зараз основні виклики – це Слов'янськ, Краматорськ, Добропілля, Лиман. Тривають бої на безпосередніх підступах до цих міст. Ворог за кілька кілометрів",- додав Бутусов.

Він висловив сподівання, що Силам оборони вдасться втримати позиції в Костянтинівці і не допустити повного захоплення міста з подальшим перетворенням на логістичну базу для розгортання наступу далі.

Також читайте: Місто перебуває під контролем Сил оборони України: військові про Костянтинівку на Донеччині. ВIДЕО

"Костянтинівку доведеться втримувати навіть у таких незручних уже тактичних умовах і вести бої до кінця - так само, як це зараз відбувається на околицях Мирнограда і Покровська", - уточнив військовий.

Окрім того, він зазначив, що противник перебуває за кілька кілометрів від передмістя Слов'янська.

Читайте також: Росіяни не контролюють Костянтинівку, у місті триває оборона, - командир 19 АК Бакулін

Що передувало

  • Раніше у Генштабі наголосили, що Костянтинівка залишається під контролем Сил оборони.
  • Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Путін бреше про захоплення Костянтинівки. Водночас президент наголосив, "якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити".
  • 4 липня Міноборони РФ заявило про готовність провести "гуманітарну акцію" з передачі тіл загиблих українських військових у Костянтинівці.

Читайте також: РФ пропонує Україні тимчасове припинення вогню в Костянтинівці нібито для передачі тіл військових, - росЗМІ

Автор: 

Донецька область (11503) бойові дії (6112) Бутусов Юрій (3674) Краматорський район (1345) Костянтинівка (613) Слов’янськ (863)
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Топ коментарі
+14
Вже сходили в курську волость...
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14.07.2026 14:13 Відповісти
+10
Літо = "вікно можливостей", бої за чергову "фортецю"
Осінь = "зима буде складною, треба готуватись"
Зима = "не змогли підготуватись, треба дотерпіти до весни" (десь у цей час фортеця падає)
Весна = "на літо планується наступ, треба готуватись"
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14.07.2026 14:23 Відповісти
+9
Кривонос давно казав шо Констаху профукали - тепер на черзі Слов"янськ
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14.07.2026 14:07 Відповісти

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