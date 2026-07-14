Ворог зайшов у Костянтинівку, зайняв частину міста і закріпився, - Бутусов
Ситуація в Костянтинівці на Донеччині наразі важка. Ворогу вдалося зайти в місто, зайняти його частину і закріпитися там.
Про це командир роти БпЛА 23 штурмового полку в складі 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Юрій Бутусов заявив в інтерв'ю "УП", інформує Цензор.НЕТ.
Бутусов оцінив ситуацію в Костянтинівці
За його словами, окупанти фактично ведуть боротьбу за контроль наших логістичних шляхів. І це дуже важка боротьба, оскільки у ворога велика кількість сил, підрозділів БПЛА, засобів.
"Ситуація в Костянтинівці, безумовно, є дуже важкою і кризовою, тому що ворогу вдалося знайти точки накопичення у захищених будівлях.
Основна проблема у війні – в організації, побудові бойових порядків підрозділів БПЛА, правильному застосуванні піхоти в обороні, у штурмових діях для того, щоб можна було виживати і виконувати завдання в кілзоні. Це серйозне організаційне, інтелектуальне завдання для командирів. Ми бачимо, що навіть наявність значної кількості сил не дозволяє це завдання вирішити в деяких випадках", - наголосив Бутусов.
Російські війська намагаються взяти під контроль логістику
За його словами, щоб Костянтинівка не повторила долі багатьох інших міст – Бахмута, Авдіївки, Лисичанська, Покровська, де ворог фактично зайняв більшу частину міста, в першу чергу слід визнавати проблеми, а не маскувати просування ворога і його закріплення словами про тимчасову інфільтрацію.
"Треба робити чесний розбір, чому були припущені ті чи інші промахи...Якщо буде такий розбір і аналіз, ми зможемо стабілізувати ситуацію і не допустити серйознішої загрози – виходу ворога на Слов'янськ і Краматорськ.
Зараз основні виклики – це Слов'янськ, Краматорськ, Добропілля, Лиман. Тривають бої на безпосередніх підступах до цих міст. Ворог за кілька кілометрів",- додав Бутусов.
Він висловив сподівання, що Силам оборони вдасться втримати позиції в Костянтинівці і не допустити повного захоплення міста з подальшим перетворенням на логістичну базу для розгортання наступу далі.
"Костянтинівку доведеться втримувати навіть у таких незручних уже тактичних умовах і вести бої до кінця - так само, як це зараз відбувається на околицях Мирнограда і Покровська", - уточнив військовий.
Окрім того, він зазначив, що противник перебуває за кілька кілометрів від передмістя Слов'янська.
Що передувало
- Раніше у Генштабі наголосили, що Костянтинівка залишається під контролем Сил оборони.
- Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Путін бреше про захоплення Костянтинівки. Водночас президент наголосив, "якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити".
- 4 липня Міноборони РФ заявило про готовність провести "гуманітарну акцію" з передачі тіл загиблих українських військових у Костянтинівці.
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