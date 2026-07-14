Ворог зайшов у Костянтинівку, зайняв частину міста і закріпився, - Бутусов

Ситуація в Костянтинівці на Донеччині наразі важка. Ворогу вдалося зайти в місто, зайняти його частину і закріпитися там.

Про це командир роти БпЛА 23 штурмового полку в складі 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Юрій Бутусов заявив в інтерв'ю "УП", інформує Цензор.НЕТ.

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Бутусов оцінив ситуацію в Костянтинівці

За його словами, окупанти фактично ведуть боротьбу за контроль наших логістичних шляхів. І це дуже важка боротьба, оскільки у ворога велика кількість сил, підрозділів БПЛА, засобів.

"Ситуація в Костянтинівці, безумовно, є дуже важкою і кризовою, тому що ворогу вдалося знайти точки накопичення у захищених будівлях.

Основна проблема у війні – в організації, побудові бойових порядків підрозділів БПЛА, правильному застосуванні піхоти в обороні, у штурмових діях для того, щоб можна було виживати і виконувати завдання в кілзоні. Це серйозне організаційне, інтелектуальне завдання для командирів. Ми бачимо, що навіть наявність значної кількості сил не дозволяє це завдання вирішити в деяких випадках", - наголосив Бутусов.

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Російські війська намагаються взяти під контроль логістику

За його словами, щоб Костянтинівка не повторила долі багатьох інших міст – Бахмута, Авдіївки, Лисичанська, Покровська, де ворог фактично зайняв більшу частину міста, в першу чергу слід визнавати проблеми, а не маскувати просування ворога і його закріплення словами про тимчасову інфільтрацію.

"Треба робити чесний розбір, чому були припущені ті чи інші промахи...Якщо буде такий розбір і аналіз, ми зможемо стабілізувати ситуацію і не допустити серйознішої загрози – виходу ворога на Слов'янськ і Краматорськ.

Зараз основні виклики – це Слов'янськ, Краматорськ, Добропілля, Лиман. Тривають бої на безпосередніх підступах до цих міст. Ворог за кілька кілометрів",- додав Бутусов.

Він висловив сподівання, що Силам оборони вдасться втримати позиції в Костянтинівці і не допустити повного захоплення міста з подальшим перетворенням на логістичну базу для розгортання наступу далі.

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"Костянтинівку доведеться втримувати навіть у таких незручних уже тактичних умовах і вести бої до кінця - так само, як це зараз відбувається на околицях Мирнограда і Покровська", - уточнив військовий.

Окрім того, він зазначив, що противник перебуває за кілька кілометрів від передмістя Слов'янська.

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Що передувало

Раніше у Генштабі наголосили, що Костянтинівка залишається під контролем Сил оборони.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Путін бреше про захоплення Костянтинівки. Водночас президент наголосив, "якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити".

4 липня Міноборони РФ заявило про готовність провести "гуманітарну акцію" з передачі тіл загиблих українських військових у Костянтинівці.

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