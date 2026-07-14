Подразделения Deep Strike объединят под единым командованием, - Генштаб

В Вооруженных силах Украины создают Командование дальнего (глобального) воздействия, которое объединит под единым управлением подразделения, наносящие удары по территории РФ с помощью средств Deep Strike.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Украинской правде" рассказал пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ майор Дмитрий Лыховий.

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"Системная работа Вооруженных сил Украины по поражению противника на всю глубину его оперативного и стратегического построения постоянно расширяется и совершенствуется. Именно поэтому принято решение вывести организацию этой деятельности на качественно новый уровень.

Если коротко, разнородные подразделения, наносящие удары по территории государства-агрессора средствами Deep Strike, объединяются под единым командованием.

Командование дальнего (глобального) воздействия будет осуществлять управление межведомственной группировкой Сил обороны, которая будет действовать по единому замыслу и плану", - отметил Лыховий.

Для чего создают новое командование

Пресс-секретарь Генштаба отметил, что это позволит эффективнее использовать средства дальнего огневого поражения, улучшить планирование и координацию операций, а также перейти от отдельных высокоточных ударов к единой долгосрочной стратегии поражения военного и экономического потенциала противника.

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По словам Лыховия, объединение всех средств дальнего огневого поражения под единым командованием позволит перейти от отдельных высокоточных ударов к реализации единой долгосрочной стратегии. Это позволит системно и комплексно поражать ключевые военные и экономические объекты противника, достигая значительно большего эффекта.

Лиховой также отметил, что создание Командования дальнобойного (глобального) воздействия является ответом на стремительное расширение операций Deep Strike.

Какие подразделения войдут в состав

В новое командование войдут подразделения ударных беспилотных систем дальнего действия, ракетные подразделения, подразделения морских беспилотных систем, а также необходимые силы обеспечения.

В то же время, по словам Лыхового, речь идет не о создании новых воинских частей, а о переподчинении уже существующих наиболее эффективных подразделений ракетных войск и Сил беспилотных систем. Также их будут усиливать оперативно подчиненные подразделения ударных БПЛА других составляющих Сил обороны.

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