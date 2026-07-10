В ВСУ создадут Командование дальнобойного воздействия на РФ и Объединенные силы быстрого реагирования, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский подписал указы о создании Командования дальнобойного воздействия ВСУ на Россию и Объединенных сил быстрого реагирования. Последнее будет находиться под руководством бригадного генерала Дмитрия Волошина.

Об этом сообщил глава государства, передает Цензор.НЕТ.

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Подробнее о новом командовании

По словам Зеленского, Командование должно"сосредоточить сто процентов имеющихся ресурсов для того, чтобы еще более ощутимо снизить российский военный потенциал".

"Сегодня я подписал указ о создании в составе Вооруженных Сил специального командования — командования дальнего, фактически — глобального воздействия на Россию в связи с этой войной. Командующий на этом направлении будет сильным и, безусловно, максимально опытным", — рассказал он.

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Создание Объединенных сил быстрого реагирования

"Это должна быть новая составляющая Вооруженных сил Украины, которая объединит в себе боеспособность штурмовых войск, необходимую беспилотную составляющую, необходимую артиллерийскую составляющую и другие средства для максимально оперативного реагирования на фронте, и это должна быть современная штурмовая составляющая, технологичная", — сказал президент.

Он заявил, что назначил командующим Объединёнными силами быстрого реагирования Дмитрия Волошина — бригадного генерала, командира 8-го корпуса ДШВ.

"Он способен обеспечить дальнейшее развитие потенциала Вооруженных сил Украины в этом направлении", — добавил Зеленский.

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