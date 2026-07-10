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Новости Кадровые изменения в командовании ВСУ Реформы в армии Группировка объединенных сил
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В ВСУ создадут Командование дальнобойного воздействия на РФ и Объединенные силы быстрого реагирования, – Зеленский

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Президент Владимир Зеленский подписал указы о создании Командования дальнобойного воздействия ВСУ на Россию и Объединенных сил быстрого реагирования. Последнее будет находиться под руководством бригадного генерала Дмитрия Волошина.

Об этом сообщил глава государства, передает Цензор.НЕТ.

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Подробнее о новом командовании

По словам Зеленского, Командование должно"сосредоточить сто процентов имеющихся ресурсов для того, чтобы еще более ощутимо снизить российский военный потенциал". 

"Сегодня я подписал указ о создании в составе Вооруженных Сил специального командования — командования дальнего, фактически — глобального воздействия на Россию в связи с этой войной. Командующий на этом направлении будет сильным и, безусловно, максимально опытным", — рассказал он.

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Создание Объединенных сил быстрого реагирования

"Это должна быть новая составляющая Вооруженных сил Украины, которая объединит в себе боеспособность штурмовых войск, необходимую беспилотную составляющую, необходимую артиллерийскую составляющую и другие средства для максимально оперативного реагирования на фронте, и это должна быть современная штурмовая составляющая, технологичная", — сказал президент.

  • Он заявил, что назначил командующим Объединёнными силами быстрого реагирования Дмитрия Волошина — бригадного генерала, командира 8-го корпуса ДШВ.

"Он способен обеспечить дальнейшее развитие потенциала Вооруженных сил Украины в этом направлении", — добавил Зеленский.

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Автор: 

армия (8304) Зеленский Владимир (24782) ВСУ (7947) Объединенные силы (597) Удары по РФ (1095)
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Топ комментарии
+5
«Международный смертельный летучий матросский отряд пролетарского гнева». Совок **.ный. Должности и зарплату уже распределили? Всю шоблу пристроили или ещё осталось?
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10.07.2026 20:51 Ответить
+4
Объединенный квартал
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10.07.2026 20:45 Ответить
+4
Ну правильно, треба ще більше штабів, щоб туди запхати всю лояльну ахфіцерську гидоту.
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10.07.2026 20:52 Ответить

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