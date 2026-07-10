У ЗСУ створять Командування далекобійного впливу на РФ та Об’єднані сили швидкого реагування

Президент Володимир Зеленський підписав укази про створення Командування далекобійного впливу ЗСУ на Росію та Об’єднаних сил швидкого реагування. Останнє буде під керівництвом бригадного генерала Дмитра Волошина.

Про це повідомив голова держави, інформує Цензор.НЕТ.

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Більше про нове командування

За словами Зеленського, Командування повинне "зосередити сто відсотків наявних ресурсів для того, щоб ще відчутніше знизити російський потенціал війни".

"Сьогодні я підписав указ про створення у складі Збройних Сил спеціального командування – командування далекобійного, фактично – глобального впливу на Росію за цю війну. Командувач на цьому напрямку буде сильний і точно максимально досвідчений", –– розповів він.

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Створення Обʼєднаних сил швидкого реагування

"Це має бути нова складова Збройних Сил України, яка поєднає в собі боєздатність штурмових військ, необхідну безпілотну складову, необхідну артилерійську складову та інші засоби для максимально оперативного реагування на фронті, і це має бути сучасна штурмова складова, технологічна", — сказав президент.

Він заявив, що визначив командувачем Обʼєднаних сил швидкого реагування Дмитра Волошина — бригадного генерала, командира 8-го корпусу ДШВ.

"Він здатен забезпечити подальший розвиток спроможностей Збройних Сил України у цьому напрямку", –– додав Зеленський.

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