Зеленский заслушал доклад Федорова: трансформация всех процессов в Силах обороны должна быть продолжена

В воскресенье, 12 июля, президент Владимир Зеленский заслушал доклад министра обороны Михаила Федорова.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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О чем шла речь?

"Обсудили, что именно уже реализовано в сфере обороны из поставленных задач и какие дополнительные организационные изменения, решения и договоренности с партнерами могут укрепить Украину. Ключевой вызов в обороне - конечно, усиление ПВО, и особенно это касается защиты наших городов и сел от российского террора с помощью дронов различных типов", - заявил президент.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что должна быть продолжена и трансформация всех процессов в Силах обороны Украины, которые могут поддержать мотивацию наших воинов, а также обеспечение боевых бригад личным составом.

"Все мы понимаем вызовы. Важно, чтобы необходимое лидерство в сфере обороны сработало. Благодарен за технологическую работу и соответствующие инновации, которые уже были реализованы", - добавил глава государства.

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Что этому предшествовало?

Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.

По словам Железняка, Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на пост премьера рассматриваются 4 кандидата.

Василенко-Смаглюк сообщает, что "Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера - Корецкий, Шмыгаль и Федоров.

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