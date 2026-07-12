Зеленский заслушал доклад Федорова: трансформация всех процессов в Силах обороны должна быть продолжена
В воскресенье, 12 июля, президент Владимир Зеленский заслушал доклад министра обороны Михаила Федорова.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.
О чем шла речь?
"Обсудили, что именно уже реализовано в сфере обороны из поставленных задач и какие дополнительные организационные изменения, решения и договоренности с партнерами могут укрепить Украину. Ключевой вызов в обороне - конечно, усиление ПВО, и особенно это касается защиты наших городов и сел от российского террора с помощью дронов различных типов", - заявил президент.
Отдельно Зеленский подчеркнул, что должна быть продолжена и трансформация всех процессов в Силах обороны Украины, которые могут поддержать мотивацию наших воинов, а также обеспечение боевых бригад личным составом.
"Все мы понимаем вызовы. Важно, чтобы необходимое лидерство в сфере обороны сработало. Благодарен за технологическую работу и соответствующие инновации, которые уже были реализованы", - добавил глава государства.
Что этому предшествовало?
- Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.
- По словам Железняка, Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на пост премьера рассматриваются 4 кандидата.
- Василенко-Смаглюк сообщает, что "Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера - Корецкий, Шмыгаль и Федоров.
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Як там казав кінь лавров "дбл, блд"