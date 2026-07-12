Зеленский и Клименко обсудили насущные вызовы, дополнительные решения и ресурсы для выполнения поставленных задач

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главы МВД Игоря Клименко.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Защита государства

"Я благодарен Игорю лично и всем в системе МВД Украины, кто действительно круглосуточно работает ради защиты нашего государства и людей. Важно, что во всех наших общинах всегда наготове и действуют спасатели ГСЧС Украины, делается все необходимое для защиты жизни, обеспечиваются подразделения Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины, украинское государство противодействует преступности", - отметил Зеленский.

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Результаты Клименко - значительные

В то же время он отметил, что есть и проблемы, но результаты министра внутренних дел Украины в период полномасштабной войны – значительные.

"Обсудили насущные вызовы, на которые необходимо дать ответ со стороны нашего государства. Также обсудили, какие дополнительные решения и ресурсы могут помочь в выполнении поставленных задач", - добавил президент.

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