Зеленський і Клименко обговорили нагальні виклики, додаткові рішення та ресурси для виконання визначених завдань

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь голови МВС Ігоря Клименка.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Захист держави

"Я вдячний Ігорю особисто та усім в системі МВС України, хто справді 24/7 працює заради захисту нашої держави й людей. Важливо, що в усіх наших громадах завжди готові та діють рятувальники ДСНС України, робиться те, що потрібно для захисту життя, забезпечуються підрозділи Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, Українська держава протидіє злочинності", - зазначив Зеленський.

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Результати Клименка - значні

Водночас він зауважив, що є і проблеми, але результати міністра внутрішніх справ України у час повномасштабної війни – значні.

"Обговорили нагальні виклики, на які потрібна відповідь нашої держави. Також обговорили, які додаткові рішення та ресурси можуть допомогти виконанню визначених завдань", - додав президент.

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