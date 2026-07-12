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Новини Доповідь Клименка
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Зеленський і Клименко обговорили нагальні виклики, додаткові рішення та ресурси для виконання визначених завдань

свириденко та зеленський

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь голови МВС Ігоря Клименка.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Захист держави

"Я вдячний Ігорю особисто та усім в системі МВС України, хто справді 24/7 працює заради захисту нашої держави й людей. Важливо, що в усіх наших громадах завжди готові та діють рятувальники ДСНС України, робиться те, що потрібно для захисту життя, забезпечуються підрозділи Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, Українська держава протидіє злочинності", - зазначив Зеленський.

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Результати Клименка - значні

Водночас він зауважив, що є і проблеми, але результати міністра внутрішніх справ України у час повномасштабної війни – значні.

"Обговорили нагальні виклики, на які потрібна відповідь нашої держави. Також обговорили, які додаткові рішення та ресурси можуть допомогти виконанню визначених завдань", - додав президент.

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Зеленський Володимир (28319) Клименко Ігор (601)
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Топ коментарі
+11
На світлині з президентом - Ігор Клименко після маршу райдужних ???
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12.07.2026 15:53 Відповісти
+7
Зеленський і Клименко?
Видно Клименко змінив стать, бо на фото біля хрипатого лідера, якась жіночка сидить.🤭
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12.07.2026 15:54 Відповісти
+7
ZеЕьлани, а коли мусара почнуть захишати Україну а не пастись та жиріти на асфальті?
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12.07.2026 16:03 Відповісти

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