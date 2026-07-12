Зеленський зустрівся з головою "Нафтогазу" Корецьким: говорили про нову політичну стратегію держави. ФОТО
Сьогодні, 12 липня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови правління "Нафтогазу" Сергія Корецького.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Про що говорили?
Зеленський висловив вдячність Корецькому за ефективну роботу на чолі стратегічних українських державних компаній - "Укрнафти" та "Нафтогазу".
"Це надзвичайно складна сфера з великим перетином інтересів, і важливо, що Сергій забезпечив дотримання національних інтересів України у діяльності цих компаній. Як "Укрнафта", так і "Нафтогаз" вийшли на визначені показники національних результатів. Зараз є нові виклики через російські удари, зокрема по енергетичній інфраструктурі в прикордонних та прифронтових регіонах, удари по АЗС, інших обʼєктах. Обговорили сьогодні, які кроки потрібні нашій державі для більшої стійкості України і забезпечення визначених результатів в рамках оновленої політичної стратегії нашої держави. Слава Україні!" - зазначив глава держави.
Що передувало?
Як зазначалося, прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.
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