Зеленський зустрівся з головою "Нафтогазу" Корецьким: говорили про нову політичну стратегію держави. ФОТО

Сьогодні, 12 липня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови правління "Нафтогазу" Сергія Корецького.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Про що говорили?

Зеленський висловив вдячність Корецькому за ефективну роботу на чолі стратегічних українських державних компаній - "Укрнафти" та "Нафтогазу".

"Це надзвичайно складна сфера з великим перетином інтересів, і важливо, що Сергій забезпечив дотримання національних інтересів України у діяльності цих компаній. Як "Укрнафта", так і "Нафтогаз" вийшли на визначені показники національних результатів. Зараз є нові виклики через російські удари, зокрема по енергетичній інфраструктурі в прикордонних та прифронтових регіонах, удари по АЗС, інших обʼєктах. Обговорили сьогодні, які кроки потрібні нашій державі для більшої стійкості України і забезпечення визначених результатів в рамках оновленої політичної стратегії нашої держави. Слава Україні!" - зазначив глава держави.

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Що передувало?

Як зазначалося, прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.

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