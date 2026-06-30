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Зеленський: Частина громад відстає у реалізації планів стійкості, будуть кадрові висновки

Зеленський провів нараду щодо підготовки до зими

Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді прем'єр-міністерки Юлії Свириденко та голови правління НАК "Нафтогаз" Сергія Корецького щодо підготовки до зими. 

Про це глава держави розповів у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Накопичення ресурсів та захист

"Продовжуємо підготовку до зимового періоду: газ для України, захист для нашої енергогенерації та логістичних шляхів, постачання необхідного обладнання. Важливо, що уряд України та Нафтогаз абсолютно чітко виконують завдання з розбудови мережі додаткових енергетичних партнерств для України, яка здатна буде підтримати нашу державу та людей цієї зими й довгостроково", - розповів глава держави.

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Нові енергетичні угоди у липні

Зокрема, Корецький доповів про роботу на рівні між енергетичними компаніями: на липень готуються відповідні угоди.

"Вдячний усім партнерам за готовність співпрацювати з Україною на рівних. Визначили також політичні пріоритети, які можемо посилити на рівні відносин із лідерами держав", - сказав президент.

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Забезпечення пальним, плани стійкості та можливі кадрові зміни 

Своєю чергою Свириденко доповіла про забезпечення нашої країни необхідними обсягами пального, а також про реалізацію в регіонах відповідних планів стійкості.

"Частина громад, на жаль, відстає у підготовчій роботі. Будемо робити висновки, зокрема й кадрові", - наголосив Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28214) Нафтогаз (4465) Свириденко Юлія (959) Корецький Сергій (38)
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Топ коментарі
+12
от жеж довбойоб!!!!
гундосий кадровний висновник!!!!!
але! бачите, яка хитросрака свириденка???
у всьому винні громади!!!!
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30.06.2026 19:33 Відповісти
+10
А если еще проверить как обстоят дела с потужнистю и незламнистю - то вообще тушите свет.
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30.06.2026 19:30 Відповісти
+8
Аха, щаз в Києві за розвалену ТЕЦ4 Кличка прибере...блін, я мрію щоб Віталік йому втащив...
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30.06.2026 19:35 Відповісти

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