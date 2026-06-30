Зеленський: Частина громад відстає у реалізації планів стійкості, будуть кадрові висновки
Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді прем'єр-міністерки Юлії Свириденко та голови правління НАК "Нафтогаз" Сергія Корецького щодо підготовки до зими.
Про це глава держави розповів у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
Накопичення ресурсів та захист
"Продовжуємо підготовку до зимового періоду: газ для України, захист для нашої енергогенерації та логістичних шляхів, постачання необхідного обладнання. Важливо, що уряд України та Нафтогаз абсолютно чітко виконують завдання з розбудови мережі додаткових енергетичних партнерств для України, яка здатна буде підтримати нашу державу та людей цієї зими й довгостроково", - розповів глава держави.
Нові енергетичні угоди у липні
Зокрема, Корецький доповів про роботу на рівні між енергетичними компаніями: на липень готуються відповідні угоди.
"Вдячний усім партнерам за готовність співпрацювати з Україною на рівних. Визначили також політичні пріоритети, які можемо посилити на рівні відносин із лідерами держав", - сказав президент.
Забезпечення пальним, плани стійкості та можливі кадрові зміни
Своєю чергою Свириденко доповіла про забезпечення нашої країни необхідними обсягами пального, а також про реалізацію в регіонах відповідних планів стійкості.
"Частина громад, на жаль, відстає у підготовчій роботі. Будемо робити висновки, зокрема й кадрові", - наголосив Зеленський.
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гундосий кадровний висновник!!!!!
але! бачите, яка хитросрака свириденка???
у всьому винні громади!!!!