Підготовка до зими: Кабмін спрямував 3 мільярди на додаткові котельні. Як розподілять кошти?

Кабінет Міністрів України виділив із резервного фонду 3 млрд грн для встановлення 216 блочно-модульних котелень.

Як зазначила прем'єр-міністерка Юлі Свириденко, такий крок спрямований на забезпечення будинків і квартир надійним теплопостачанням в умовах російського енергетичного терору.

Розподіл коштів

Із цієї суми 966 млн грн буде спрямовано Агентству відновлення для реалізації проєктів в Києві.

Ще понад 2 млрд грн отримають регіони в межах реалізації планів стійкості.

"Ключове завдання для всіх обласних війькоих адміністрацій та громад – оперативно встановити та запустити об'єкти до старту опалювального сезону. Усе обладнання має бути введено в експлуатацію не пізніше 1 жовтня", – наголосила Свириденко.

Підтримка енергетики

Як повідомлялося, раніше в травні "Київтеплоенерго" на 752 млн грн замовило котельні у фірми, що фігурує в кримінальному провадженні.

Перед тим повідомлялося, що Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про проведення конкурсу на будівництво понад 1,3 ГВт нових генерувальних потужностей у межах Планів стійкості та визначив умови його проведення.

До того в травні Кабінет Міністрів України ухвалив порядок формування та використання національного резерву автономної генерації на випадок блекаутів та нових атак на енергетику.

опалення, фінансування, опалювальний сезон, Свириденко Юлія
Як розподілять - по кишенях - хто ж собі ворог
27.05.2026 18:08 Відповісти
3 мільярди новому міндичу, решту на додаткові котельні!
27.05.2026 18:08 Відповісти
і двушечки...двушечки на мацкву
27.05.2026 18:22 Відповісти

