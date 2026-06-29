Підготовка до зими виконана лише на 40%, - ЗМІ

До початку опалювального сезону регіони України в середньому виконали лише 40% планів стійкості, затверджених для підготовки критичної інфраструктури до роботи в умовах війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на публікацію РБК-Україна.

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На підготовку до зими виділили 62 млрд гривень

Комплексні регіональні плани стійкості були затверджені у березні рішенням РНБО та указом президента. Вони мають забезпечити безперебійну роботу критичної інфраструктури в умовах воєнного стану.

На реалізацію цих заходів із державного бюджету виділено 62 млрд гривень.

"Зараз середній рівень виконання цих планів стійкості становить близько 40%. Значний обсяг роботи вже зроблено, але цього недостатньо – попереду ще дуже багато завдань", – цитує видання співрозмовника, обізнаного з ходом підготовки.

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Найкращі показники – у прифронтових областях

За даними співрозмовника видання, найкраще плани стійкості реалізують у Запорізькій, Київській та Харківській областях.

Натомість відстають Львівська та Івано-Франківська області.

"Зараз вони змінили ставлення до загроз і пожвавились", – зазначив співрозмовник, коментуючи ситуацію в західних регіонах після масованого обстрілу 1 квітня.

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