Підготовку Києва до зими можуть винести на розгляд РНБО, - Свириденко
Уряд планує винести питання підготовки Києва до опалювального сезону на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.
Кабмін заявив про відставання у підготовці
Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що під час наради з міським головою Києва обговорили стан підготовки столиці до осінньо-зимового періоду.
За її словами, Київ має бути повністю готовим до наступної зими, однак наразі уряд не бачить достатніх темпів виконання необхідних робіт.
"Існують відставання у виконанні низки важливих заходів, які необхідно оперативно усунути", – зазначила Свириденко.
Держава вже виділила майже 4 мільярди гривень
Прем’єр-міністр наголосила, що держава продовжує підтримувати столицю у підготовці до зими.
Зокрема, з резервного фонду вже спрямували майже 4 млрд грн. Також забезпечено співфінансування половини необхідних заходів, а частину робіт виконує Агентство відновлення.
Крім того, діють програми підтримки зі встановлення індивідуальних та резервних джерел живлення у багатоквартирних будинках.
Питання розглянуть на РНБО
За словами Свириденко, через важливість належної підготовки столиці до можливих викликів наступної зими уряд найближчим часом ініціює розгляд цього питання на засіданні РНБО.
Там мають ухвалити необхідні рішення для прискорення підготовки Києва до опалювального сезону.
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