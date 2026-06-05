Підготовка до зими: Кабмін виділив Києву додаткові 2 мільярди. Куди спрямують гроші?

Кабінет Міністрів України виділяє Києву додатково 2 млрд грн на підготовку до зими.

Як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, зокрема, кошти прямують на захист енергооб'єктів та забезпечення безперебійного теплопостачання.

"У межах реалізації Плану стійкості Києва держава вже фінансує закупівлю блочно-модульних котелень. На це було виділено 966 млн грн", – нагадала Свириденко.

За її словами, додатковий фінансовий ресурс для столиці має бути спрямований на те, щоб захистити людей від перебоїв із теплопостачанням взимку.

Утім, у серпні минулого року народний депутат восьмого скликання Борислав Береза повідомляв, що нардепи від "Слуги народу" разом із групою Столара "обікрали" Київ та Збройні Сили України на 8 млрд грн. Ці гроші мали піти на укріплення, ППО, тероборону та іншу на підтримку військових.

Окрім того, в себе в Telegram-каналі Береза опублікував список народних депутатів, які проголосували за вилучення у Києва 8 млрд грн.

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Підготовка Києва до зими

Як повідомлялося, Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності Київської обласної державної адміністрації 26 травня уклав чотири договори про закупівлю котелень на 412,96 млн грн.

Раніше повідомлялося, що "Київтеплоенерго" на 752 млн грн замовило котельні у фірми, що фігурує в кримінальному провадженні.

Як повідомлялося, за моделлю розподіленої когенерації – одночасного виробництва електричної та теплової енергії – в Києві вже побудували об'єкти загальною потужністю близько 40 МВт.

У березні прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що на реалізацію розробленого владою Києва плану стійкості столиці потрібно 61,6 млрд грн, зокрема 10,6 млрд грн місто готове профінансувати з місцевого бюджету.

Перед тим, на засіданні Ради націоналної безпеки й оборони, були затверджені плани енергостійкості для всіх областей та обласних центрів, окрім столиці. При цьому президент Володимир Зеленський знову заявив, що Київ "не підготувався до зими".

10 березня Київрада 92 голосами підтримала план енергостійкості столиці. Цей план передбачає відновлення зруйнованих мереж і побудову нових, зокрема й резервних.