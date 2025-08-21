Влада забрала 8 млрд у Києва не на оборону, а на підтримку Укрзалізниці

Нардепи від "Слуги народу" разом із групою Столара обікрали Київ та ЗСУ на 8 мільярдів гривень. Ці гроші мали піти на укріплення, ППО, тероборону та іншу на підтримку військових.

Про це написав у своєму телеграм-каналі нардеп 8 скликання Борислав Береза, інформує Цензор.НЕТ.

"Депутати ВР обікрали Київ та ЗСУ на 8 млрд! Нардепи з формальної монобільшості "Слуг народу", разом із колишніми ригами з ОПЗЖ, та тими, хто давно сидить у ОП на гачку кримінальних справ, проголосували за законопроєкт №13439-3. Вони забрали у Києва 8 мільярдів гривень, призначених для ЗСУ. Це гроші, які мали йти на укріплення, ППО, на тероборону, на підтримку наших військових. Від спорядження до дронів і транспорту, на допомогу пораненим та родинам загиблих. Депутати все це обікрали. Обікрали армію, обікрали людей, обікрали Київ", - наголосив екснардеп.

За його словами, тепер ці гроші підуть у резервний фонд Уряду, а з нього – на підвищення зарплат чиновників, виплати прокурорам та суддям, люксові авто та відрядження, а також опиняться у кишенях корупціонерів.

"Тепер ці гроші підуть у резервний фонд уряду. А з резервного фонду вони чарівним чином перетворяться на підвіщені зарплати чиновникам та премії топам "Укрзалізниці", які заробляють на місяць більше 4 млн. На відрядження та люксові авто. На виплати прокурорам з псевдо-інвалідністю. На утримання суддів, які керуються по телефону, та інших "державників". А також можуть потрапити в кишені чергових корупціонерів через схеми, за які вони згодом отримують підозри в корупції", - заявив Береза.

Крім того, у себе в телеграм-каналі він опублікував список народних депутатів, які проголосували за вилучення у Києва 8 млрд грн.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що тільки минулого року столиця виділила понад 10 мільярдів гривень на потреби захисників. "У 2025-му планували спрямувати, принаймні, не менше. Когось дуже дратує, що Київ найбільше допомагає військовим", - наголосив Віталій Кличко.

Народні депутати, які голосували за вилучення з бюджету Києва 8 млрд грн:

Фракція політичної партії "Слуга Народу"

(196 депутатів "За")

Аліксійчук Олександр Васильович

Ананченко Михайло Олегович

Арахамія Давид Георгійович

Арсенюк Олег Олексійович

Бабак Сергій Віталійович

Бакумов Олександр Сергійович

Бардіна Марина Олегівна

Безгін Віталій Юрійович

Беленюк Жан Венсанович

Березін Максим Юрійович

Боблях Андрій Ростиславович

Богуцька Єлізавета Петрівна

Божик Валерій Іванович

Божков Олександр Валерійович

Бондар Ганна Вячеславівна

Бондаренко Олег Володимирович

Борзова Ірина Наумівна

Бородін Владислав Валерійович

Брагар Євгеній Вадимович

Бужанський Максим Аркадійович

Булах Лада Валентинівна

Бунін Сергій Валерійович

Вагнєр Вікторія Олександрівна

Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна

Василів Ігор Володимирович

Васильєв Ігор Сергійович

Васюк Олександр Олександрович

Ватрас Володимир Антонович

Веніславський Федір Володимирович

Вінтоняк Олена Василівна

Вірастюк Василь Ярославович

Войцехівський Віталій Олександрович

Володіна Дар’я Артемівна

Воронов Володимир Анатолійович

Гайду Олександр Васильович

Галайчук Вадим Сергійович

Галушко Микола Леонідович

Гевко Володимир Леонідович

Герасименко Ігор Леонідович

Герман Денис Вадимович

Герус Андрій Михайлович

Гетманцев Данило Олександрович

Горбенко Руслан Олександрович

Горенюк Олександр Олександрович

Горобець Олександр Сергійович

Гривко Сергій Дмитрович

Гринчук Оксана Анатоліївна

Гришина Юлія Миколаївна

Грищенко Тетяна Миколаївна

Грищук Роман Павлович

Гузенко Максим Васильович

Дануца Олександр Анатолійович

Дирдін Максим Євгенович

Діденко Юлія Олександрівна

Драбовський Анатолій Григорович

Дубнов Артем Васильович

Дунда Олег Андрійович

Жмеренецький Олексій Сергійович

Жупанин Андрій Вікторович

Заблоцький Мар’ян Богданович

Забуранна Леся Валентинівна

Завітневич Олександр Михайлович

Задорожний Андрій Вікторович

Задорожній Микола Миколайович

Заремський Максим Валентинович

Заславський Юрій Іванович

Захарченко Володимир Васильович

Здебський Юрій Вікторович

Зуб Валерій Олексійович

Зуєв Максим Сергійович

Іванов Володимир Ілліч

Іонушас Сергій Костянтинович

Кабанов Олександр Євгенійович

Калаур Іван Романович

Кальченко Сергій Віталійович

Камельчук Юрій Олександрович

Каптєлов Роман Володимирович

Касай Геннадій Олександрович

Касай Костянтин Іванович

Кисилевський Дмитро Давидович

Кицак Богдан Вікторович

Кінзбурська Вікторія Олександрівна

Кісєль Юрій Григорович

Клочко Андрій Андрійович

Ковальов Артем Володимирович

Ковальчук Олександр Володимирович

Козак Володимир Васильович

Козир Сергій В'ячеславович

Колєв Олег Вікторович

Колюх Валерій Вікторович

Копиленко Олександр Любимович

Копитін Ігор Володимирович

Короленко-Усова Валентина Юріївна

Корявченков Юрій Валерійович

Кострійчук Сергій Володимирович

Костюх Анатолій Вячеславович

Кравчук Євгенія Михайлівна

Красов Олексій Ігорович

Крейденко Володимир Вікторович

Криворучкіна Олена Володимирівна

Кривошеєв Ігор Сергійович

Крячко Михайло Валерійович

Кузбит Юрій Михайлович

Кузьміних Сергій Володимирович

Культенко Артем Валерійович

Кунаєв Артем Юрійович

Лаба Михайло Михайлович

Леонов Олексій Олександрович

Литвиненко Сергій Анатолійович

Літвінов Олександр Миколайович

Лічман Ганна Василівна

Локтіонова Наталія Валентинівна

Любота Дмитро Валерійович

Мандзій Сергій Володимирович

Маріковський Олександр Валерійович

Марусяк Олег Романович

Марчук Ігор Петрович

Маслов Денис Вячеславович

Медяник В’ячеслав Анатолійович

Мезенцева-Федоренко Марія Сергіївна

Мельник Павло Вікторович

Мельнік Сергій Васильович

Мережко Олександр Олександрович

Мисягін Юрій Михайлович

Михайлюк Галина Олегівна

Мотовиловець Андрій Вікторович

Мошенець Олена Володимирівна

Мулик Роман Миронович

Мурдій Ігор Юрійович

Нагаєвський Артем Сергійович

Нагорняк Сергій Володимирович

Нальотов Дмитро Олександрович

Наталуха Дмитро Андрійович

Негулевський Ігор Петрович

Неклюдов Владлен Михайлович

Нестеренко Кирилл Олександрович

Нікітіна Марина Вікторівна

Новіков Михайло Миколайович

Овчинникова Юлія Юріївна

Остапенко Анатолій Дмитрович

Павліш Павло Васильович

Павлюк Максим Васильович

Пасічний Олександр Станіславович

Пашковський Максим Ігорович

Перебийніс Максим Вікторович

Пивоваров Євген Павлович

Підласа Роксолана Андріївна

Подгорна Вікторія Валентинівна

Потураєв Микита Русланович

Припутень Дмитро Сергійович

Пушкаренко Арсеній Михайлович

Радіна Анастасія Олегівна

Радуцький Михайло Борисович

Рєпіна Елла Анатоліївна

Руденко Ольга Сергіївна

Савченко Ольга Станіславівна

Салійчук Олександр В’ячеславович

Санченко Олександр Володимирович

Северин Сергій Сергійович

Семінський Олег Валерійович

Скрипка Тетяна Василівна

Сова Олександр Георгійович

Соломчук Дмитро Вікторович

Стернійчук Валерій Олександрович

Стефанчук Микола Олексійович

Стріхарський Андрій Петрович

Сушко Павло Миколайович

Тарарін Микола Олександрович

Тарасенко Тарас Петрович

Тимофійчук Володимир Ярославович

Тістик Ростислав Ярославович

Ткаченко Максим Миколайович

Ткаченко Олександр Михайлович

Третьякова Галина Миколаївна

Устенко Олексій Олегович

Федієнко Олександр Павлович

Фролов Павло Валерійович

Халімон Павло Віталійович

Хоменко Олена Вікторівна

Циба Тетяна Вікторівна

Чернєв Єгор Володимирович

Чернявський Степан Миколайович

Чорний Дмитро Сергійович

Чорноморов Артем Олегович

Швачко Антон Олексійович

Шинкаренко Іван Анатолійович

Шипайло Остап Ігорович

Шол Маргарита Віталіївна

Шпак Любов Олександрівна

Штепа Сергій Сергійович

Шуляк Олена Олексіївна

Юраш Святослав Андрійович

Яковлєва Неллі Іллівна

Янченко Галина Ігорівна

Яременко Богдан Васильович

Ясько Єлизавета Олексіївна

Фракція політичної партії "Батьківщина"

(1 депутат "За")

Ніколаєнко Андрій Іванович

Позафракційні

(8 депутатів "За")

Безугла Мар’яна Володимирівна

Гриб Вікторія Олександрівна

Корнієнко Олександр Сергійович

Костюк Дмитро Сергійович

Магера Сергій Васильович

Магомедов Муса Сергоєвич

Соха Роман Васильович

Стефанчук Руслан Олексійович

Депутатська група "Довіра"

(15 депутатів "За")

Арешонков Володимир Юрійович

Бакунець Павло Андрійович

Білозір Лариса Миколаївна

Вацак Геннадій Анатолійович

Вельможний Сергій Анатолійович

Горват Роберт Іванович

Кіссе Антон Іванович

Кулініч Олег Іванович

Кучер Микола Іванович

Лунченко Валерій Валерійович

Мінько Сергій Анатолійович

Петьовка Василь Васильович

Поляк Владіслав Миколайович

Приходько Борис Вікторович

Сухов Олександр Сергійович

Депутатська група "Відновлення України"

(9 депутатів "За")

Бурміч Анатолій Петрович

Воронько Олег Євгенійович

Гнатенко Валерій Сергійович

Іванісов Роман Валерійович

Ковальов Олександр Іванович

Славицька Антоніна Керимівна

Фельдман Олександр Борисович

Юрченко Олександр Миколайович

Яковенко Євген Геннадійович

Усього: 229 депутатів проголосували "За".