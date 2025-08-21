Влада забрала 8 млрд у Києва не на оборону, а на підтримку Укрзалізниці
Нардепи від "Слуги народу" разом із групою Столара обікрали Київ та ЗСУ на 8 мільярдів гривень. Ці гроші мали піти на укріплення, ППО, тероборону та іншу на підтримку військових.
Про це написав у своєму телеграм-каналі нардеп 8 скликання Борислав Береза, інформує Цензор.НЕТ.
"Депутати ВР обікрали Київ та ЗСУ на 8 млрд! Нардепи з формальної монобільшості "Слуг народу", разом із колишніми ригами з ОПЗЖ, та тими, хто давно сидить у ОП на гачку кримінальних справ, проголосували за законопроєкт №13439-3. Вони забрали у Києва 8 мільярдів гривень, призначених для ЗСУ. Це гроші, які мали йти на укріплення, ППО, на тероборону, на підтримку наших військових. Від спорядження до дронів і транспорту, на допомогу пораненим та родинам загиблих. Депутати все це обікрали. Обікрали армію, обікрали людей, обікрали Київ", - наголосив екснардеп.
За його словами, тепер ці гроші підуть у резервний фонд Уряду, а з нього – на підвищення зарплат чиновників, виплати прокурорам та суддям, люксові авто та відрядження, а також опиняться у кишенях корупціонерів.
"Тепер ці гроші підуть у резервний фонд уряду. А з резервного фонду вони чарівним чином перетворяться на підвіщені зарплати чиновникам та премії топам "Укрзалізниці", які заробляють на місяць більше 4 млн. На відрядження та люксові авто. На виплати прокурорам з псевдо-інвалідністю. На утримання суддів, які керуються по телефону, та інших "державників". А також можуть потрапити в кишені чергових корупціонерів через схеми, за які вони згодом отримують підозри в корупції", - заявив Береза.
Крім того, у себе в телеграм-каналі він опублікував список народних депутатів, які проголосували за вилучення у Києва 8 млрд грн.
Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що тільки минулого року столиця виділила понад 10 мільярдів гривень на потреби захисників. "У 2025-му планували спрямувати, принаймні, не менше. Когось дуже дратує, що Київ найбільше допомагає військовим", - наголосив Віталій Кличко.
Народні депутати, які голосували за вилучення з бюджету Києва 8 млрд грн:
Фракція політичної партії "Слуга Народу"
(196 депутатів "За")
- Аліксійчук Олександр Васильович
- Ананченко Михайло Олегович
- Арахамія Давид Георгійович
- Арсенюк Олег Олексійович
- Бабак Сергій Віталійович
- Бакумов Олександр Сергійович
- Бардіна Марина Олегівна
- Безгін Віталій Юрійович
- Беленюк Жан Венсанович
- Березін Максим Юрійович
- Боблях Андрій Ростиславович
- Богуцька Єлізавета Петрівна
- Божик Валерій Іванович
- Божков Олександр Валерійович
- Бондар Ганна Вячеславівна
- Бондаренко Олег Володимирович
- Борзова Ірина Наумівна
- Бородін Владислав Валерійович
- Брагар Євгеній Вадимович
- Бужанський Максим Аркадійович
- Булах Лада Валентинівна
- Бунін Сергій Валерійович
- Вагнєр Вікторія Олександрівна
- Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна
- Василів Ігор Володимирович
- Васильєв Ігор Сергійович
- Васюк Олександр Олександрович
- Ватрас Володимир Антонович
- Веніславський Федір Володимирович
- Вінтоняк Олена Василівна
- Вірастюк Василь Ярославович
- Войцехівський Віталій Олександрович
- Володіна Дар’я Артемівна
- Воронов Володимир Анатолійович
- Гайду Олександр Васильович
- Галайчук Вадим Сергійович
- Галушко Микола Леонідович
- Гевко Володимир Леонідович
- Герасименко Ігор Леонідович
- Герман Денис Вадимович
- Герус Андрій Михайлович
- Гетманцев Данило Олександрович
- Горбенко Руслан Олександрович
- Горенюк Олександр Олександрович
- Горобець Олександр Сергійович
- Гривко Сергій Дмитрович
- Гринчук Оксана Анатоліївна
- Гришина Юлія Миколаївна
- Грищенко Тетяна Миколаївна
- Грищук Роман Павлович
- Гузенко Максим Васильович
- Дануца Олександр Анатолійович
- Дирдін Максим Євгенович
- Діденко Юлія Олександрівна
- Драбовський Анатолій Григорович
- Дубнов Артем Васильович
- Дунда Олег Андрійович
- Жмеренецький Олексій Сергійович
- Жупанин Андрій Вікторович
- Заблоцький Мар’ян Богданович
- Забуранна Леся Валентинівна
- Завітневич Олександр Михайлович
- Задорожний Андрій Вікторович
- Задорожній Микола Миколайович
- Заремський Максим Валентинович
- Заславський Юрій Іванович
- Захарченко Володимир Васильович
- Здебський Юрій Вікторович
- Зуб Валерій Олексійович
- Зуєв Максим Сергійович
- Іванов Володимир Ілліч
- Іонушас Сергій Костянтинович
- Кабанов Олександр Євгенійович
- Калаур Іван Романович
- Кальченко Сергій Віталійович
- Камельчук Юрій Олександрович
- Каптєлов Роман Володимирович
- Касай Геннадій Олександрович
- Касай Костянтин Іванович
- Кисилевський Дмитро Давидович
- Кицак Богдан Вікторович
- Кінзбурська Вікторія Олександрівна
- Кісєль Юрій Григорович
- Клочко Андрій Андрійович
- Ковальов Артем Володимирович
- Ковальчук Олександр Володимирович
- Козак Володимир Васильович
- Козир Сергій В'ячеславович
- Колєв Олег Вікторович
- Колюх Валерій Вікторович
- Копиленко Олександр Любимович
- Копитін Ігор Володимирович
- Короленко-Усова Валентина Юріївна
- Корявченков Юрій Валерійович
- Кострійчук Сергій Володимирович
- Костюх Анатолій Вячеславович
- Кравчук Євгенія Михайлівна
- Красов Олексій Ігорович
- Крейденко Володимир Вікторович
- Криворучкіна Олена Володимирівна
- Кривошеєв Ігор Сергійович
- Крячко Михайло Валерійович
- Кузбит Юрій Михайлович
- Кузьміних Сергій Володимирович
- Культенко Артем Валерійович
- Кунаєв Артем Юрійович
- Лаба Михайло Михайлович
- Леонов Олексій Олександрович
- Литвиненко Сергій Анатолійович
- Літвінов Олександр Миколайович
- Лічман Ганна Василівна
- Локтіонова Наталія Валентинівна
- Любота Дмитро Валерійович
- Мандзій Сергій Володимирович
- Маріковський Олександр Валерійович
- Марусяк Олег Романович
- Марчук Ігор Петрович
- Маслов Денис Вячеславович
- Медяник В’ячеслав Анатолійович
- Мезенцева-Федоренко Марія Сергіївна
- Мельник Павло Вікторович
- Мельнік Сергій Васильович
- Мережко Олександр Олександрович
- Мисягін Юрій Михайлович
- Михайлюк Галина Олегівна
- Мотовиловець Андрій Вікторович
- Мошенець Олена Володимирівна
- Мулик Роман Миронович
- Мурдій Ігор Юрійович
- Нагаєвський Артем Сергійович
- Нагорняк Сергій Володимирович
- Нальотов Дмитро Олександрович
- Наталуха Дмитро Андрійович
- Негулевський Ігор Петрович
- Неклюдов Владлен Михайлович
- Нестеренко Кирилл Олександрович
- Нікітіна Марина Вікторівна
- Новіков Михайло Миколайович
- Овчинникова Юлія Юріївна
- Остапенко Анатолій Дмитрович
- Павліш Павло Васильович
- Павлюк Максим Васильович
- Пасічний Олександр Станіславович
- Пашковський Максим Ігорович
- Перебийніс Максим Вікторович
- Пивоваров Євген Павлович
- Підласа Роксолана Андріївна
- Подгорна Вікторія Валентинівна
- Потураєв Микита Русланович
- Припутень Дмитро Сергійович
- Пушкаренко Арсеній Михайлович
- Радіна Анастасія Олегівна
- Радуцький Михайло Борисович
- Рєпіна Елла Анатоліївна
- Руденко Ольга Сергіївна
- Савченко Ольга Станіславівна
- Салійчук Олександр В’ячеславович
- Санченко Олександр Володимирович
- Северин Сергій Сергійович
- Семінський Олег Валерійович
- Скрипка Тетяна Василівна
- Сова Олександр Георгійович
- Соломчук Дмитро Вікторович
- Стернійчук Валерій Олександрович
- Стефанчук Микола Олексійович
- Стріхарський Андрій Петрович
- Сушко Павло Миколайович
- Тарарін Микола Олександрович
- Тарасенко Тарас Петрович
- Тимофійчук Володимир Ярославович
- Тістик Ростислав Ярославович
- Ткаченко Максим Миколайович
- Ткаченко Олександр Михайлович
- Третьякова Галина Миколаївна
- Устенко Олексій Олегович
- Федієнко Олександр Павлович
- Фролов Павло Валерійович
- Халімон Павло Віталійович
- Хоменко Олена Вікторівна
- Циба Тетяна Вікторівна
- Чернєв Єгор Володимирович
- Чернявський Степан Миколайович
- Чорний Дмитро Сергійович
- Чорноморов Артем Олегович
- Швачко Антон Олексійович
- Шинкаренко Іван Анатолійович
- Шипайло Остап Ігорович
- Шол Маргарита Віталіївна
- Шпак Любов Олександрівна
- Штепа Сергій Сергійович
- Шуляк Олена Олексіївна
- Юраш Святослав Андрійович
- Яковлєва Неллі Іллівна
- Янченко Галина Ігорівна
- Яременко Богдан Васильович
- Ясько Єлизавета Олексіївна
Фракція політичної партії "Батьківщина"
(1 депутат "За")
- Ніколаєнко Андрій Іванович
Позафракційні
(8 депутатів "За")
- Безугла Мар’яна Володимирівна
- Гриб Вікторія Олександрівна
- Корнієнко Олександр Сергійович
- Костюк Дмитро Сергійович
- Магера Сергій Васильович
- Магомедов Муса Сергоєвич
- Соха Роман Васильович
- Стефанчук Руслан Олексійович
Депутатська група "Довіра"
(15 депутатів "За")
- Арешонков Володимир Юрійович
- Бакунець Павло Андрійович
- Білозір Лариса Миколаївна
- Вацак Геннадій Анатолійович
- Вельможний Сергій Анатолійович
- Горват Роберт Іванович
- Кіссе Антон Іванович
- Кулініч Олег Іванович
- Кучер Микола Іванович
- Лунченко Валерій Валерійович
- Мінько Сергій Анатолійович
- Петьовка Василь Васильович
- Поляк Владіслав Миколайович
- Приходько Борис Вікторович
- Сухов Олександр Сергійович
Депутатська група "Відновлення України"
(9 депутатів "За")
- Бурміч Анатолій Петрович
- Воронько Олег Євгенійович
- Гнатенко Валерій Сергійович
- Іванісов Роман Валерійович
- Ковальов Олександр Іванович
- Славицька Антоніна Керимівна
- Фельдман Олександр Борисович
- Юрченко Олександр Миколайович
- Яковенко Євген Геннадійович
Усього: 229 депутатів проголосували "За".
КиївМіськБудда:
За допомогою Мар'яни, Марафону та решти позитивної гопоти влада просуває наратив:
Залужного треба судити за провалений контрнаступ, а Єрмака, який про..бав вторгнення і півкраїни - у премʼєри.
Гебельс задоволено посміхається:
справа його живе в його учнях.
І я припускаю, що їм вдасться. З Пороха, який врятував країну у
2014-му, вже зробили ворога народу, якого ненавидить
більшість.
| Залужного, який попри усі сприяння Зеленського російській армії - врятував країну у 2022-му, теж зроблять ворогом.
Вже роблять, а нарід хаває.