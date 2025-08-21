Власть забрала у Киева 8 млрд не на оборону, а на поддержку Укрзализныци

Нардепы от "Слуги народа" вместе с группой Столара обокрали Киев и ВСУ на 8 миллиардов гривен. Эти деньги должны были пойти на укрепление, ПВО, тероборону и другую поддержку военных.

Об этом написал в своем телеграм-канале нардеп 8 созыва Борислав Береза, информирует Цензор.НЕТ.

"Депутаты ВР обокрали Киев и ВСУ на 8 млрд. Нардепы из формального монобольшинства "Слуг народа", вместе с бывшими рыгами с ОПЗЖ, и теми, кто давно сидит в ОП на крючке уголовных дел, проголосовали за законопроект №13439-3. Они забрали у Киева 8 миллиардов гривен, предназначенных для ВСУ. Это деньги, которые должны были идти на укрепление, ПВО, на тероборону, на поддержку наших военных. От снаряжения до дронов и транспорта, на помощь раненым и семьям погибших. Депутаты все это обокрали. Обокрали армию, обокрали людей, обокрали Киев", - подчеркнул экс-нардеп.

По его словам, теперь эти деньги пойдут в резервный фонд правительства, а из него - на повышение зарплат чиновников, выплаты прокурорам и судьям, люксовые авто и командировки, а также окажутся в карманах коррупционеров.

"Теперь эти деньги пойдут в резервный фонд правительства. А из резервного фонда они волшебным образом превратятся на повышенные зарплаты чиновникам и премии топам "Укрзализныци", которые зарабатывают в месяц более 4 млн. На командировки и люксовые авто. На выплаты прокурорам с псевдо-инвалидностью. На содержание судей, которые управляются по телефону, и других "государственников". А также могут попасть в карманы очередных коррупционеров через схемы, за которые они впоследствии получают подозрения в коррупции", - заявил Береза.

Кроме того, у себя в телеграм-канале он опубликовал список народных депутатов, которые проголосовали за изъятие у Киева 8 млрд грн.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что только в прошлом году столица выделила более 10 миллиардов гривен на нужды защитников. "В 2025-м планировали направить, по крайней мере, не меньше. Кого-то очень раздражает, что Киев больше всего помогает военным", - подчеркнул Виталий Кличко.

Народные депутаты, которые голосовали за изъятие из бюджета Киева 8 млрд грн:

Фракция политической партии "Слуга народа"

(196 депутатов "За")

Аликсийчук Александр Васильевич

Ананченко Михаил Олегович

Арахамия Давид Георгиевич

Арсенюк Олег Алексеевич

Бабак Сергей Витальевич

Бакумов Александр Сергеевич

Бардина Марина Олеговна

Безгин Виталий Юрьевич

Беленюк Жан Венсанович

Березин Максим Юрьевич

Боблях Андрей Ростиславович

Богуцкая Елизавета Петровна

Божик Валерий Иванович

Божков Александр Валерьевич

Бондарь Анна Вячеславовна

Бондаренко Олег Владимирович

Борзова Ирина Наумовна

Бородин Владислав Валерьевич

Брагар Евгений Вадимович

Бужанский Максим Аркадьевич

Булах Лада Валентиновна

Бунин Сергей Валерьевич

Вагнер Виктория Александровна

Василевская-Смаглюк Ольга Михайловна

Василив Игорь Владимирович

Васильев Игорь Сергеевич

Васюк Александр Александрович

Ватрас Владимир Антонович

Вениславский Федор Владимирович

Винтоняк Елена Васильевна

Вирастюк Василий Ярославович

Войцеховский Виталий Александрович

Володина Дарья Артемовна

Воронов Владимир Анатольевич

Гайду Александр Васильевич

Галайчук Вадим Сергеевич

Галушко Николай Леонидович

Гевко Владимир Леонидович

Герасименко Игорь Леонидович

Герман Денис Вадимович

Герус Андрей Михайлович

Гетманцев Даниил Александрович

Горбенко Руслан Александрович

Горенюк Александр Александрович

Горобец Александр Сергеевич

Гривко Сергей Дмитриевич

Гринчук Оксана Анатольевна

Гришина Юлия Николаевна

Грищенко Татьяна Николаевна

Грищук Роман Павлович

Гузенко Максим Васильевич

Дануца Александр Анатольевич

Дырдин Максим Евгеньевич

Диденко Юлия Александровна

Драбовский Анатолий Григорьевич

Дубнов Артем Васильевич

Дунда Олег Андреевич

Жмеренецкий Алексей Сергеевич

Жупанин Андрей Викторович

Заблоцкий Марьян Богданович

Забуранная Леся Валентиновна

Завитневич Александр Михайлович

Задорожный Андрей Викторович

Задорожный Николай Николаевич

Заремский Максим Валентинович

Заславский Юрий Иванович

Захарченко Владимир Васильевич

Здебский Юрий Викторович

Зуб Валерий Алексеевич

Зуев Максим Сергеевич

Иванов Владимир Ильич

Ионушас Сергей Константинович

Кабанов Александр Евгеньевич

Калаур Иван Романович

Кальченко Сергей Витальевич

Камельчук Юрий Александрович

Каптелов Роман Владимирович

Касай Геннадий Александрович

Касай Константин Иванович

Кисилевский Дмитрий Давидович

Кицак Богдан Викторович

Кинзбурская Виктория Александровна

Кисель Юрий Григорьевич Кисель Юрий Григорьевич

Клочко Андрей Андреевич

Ковалев Артем Владимирович

Ковальчук Александр Владимирович

Козак Владимир Васильевич

Козырь Сергей Вячеславович

Колев Олег Викторович

Колюх Валерий Викторович

Копыленко Александр Любимович

Копытин Игорь Владимирович

Короленко-Усова Валентина Юрьевна

Корявченков Юрий Валерьевич

Кострийчук Сергей Владимирович

Костюх Анатолий Вячеславович

Кравчук Евгения Михайловна

Красов Алексей Игоревич

Крейденко Владимир Викторович

Криворучкина Елена Владимировна

Кривошеев Игорь Сергеевич

Крячко Михаил Валерьевич

Кузбит Юрий Михайлович

Кузьминых Сергей Владимирович

Культенко Артем Валерьевич

Кунаев Артем Юрьевич

Лаба Михаил Михайлович

Леонов Алексей Александрович

Литвиненко Сергей Анатольевич

Литвинов Александр Николаевич

Личман Анна Васильевна

Локтионова Наталья Валентиновна

Любота Дмитрий Валерьевич

Мандзий Сергей Владимирович

Мариковский Александр Валерьевич

Марусяк Олег Романович

Марчук Игорь Петрович

Маслов Денис Вячеславович

Медяник Вячеслав Анатольевич

Мезенцева-Федоренко Мария Сергеевна

Мельник Павел Викторович

Мельник Сергей Васильевич

Мережко Александр Александрович

Мысягин Юрий Михайлович

Михайлюк Галина Олеговна

Мотовиловец Андрей Викторович

Мошенец Елена Владимировна

Мулик Роман Миронович

Мурдий Игорь Юрьевич

Нагаевский Артем Сергеевич

Нагорняк Сергей Владимирович

Налетов Дмитрий Александрович

Наталуха Дмитрий Андреевич

Негулевский Игорь Петрович

Неклюдов Владлен Михайлович

Нестеренко Кирилл Александрович

Никитина Марина Викторовна

Новиков Михаил Николаевич

Овчинникова Юлия Юрьевна

Остапенко Анатолий Дмитриевич

Павлиш Павел Васильевич

Павлюк Максим Васильевич

Пасечный Александр Станиславович

Пашковский Максим Игоревич

Перебийнис Максим Викторович

Пивоваров Евгений Павлович

Пидласа Роксолана Андреевна

Подгорная Виктория Валентиновна

Потураев Никита Русланович

Припутень Дмитрий Сергеевич

Пушкаренко Арсений Михайлович

Радина Анастасия Олеговна

Радуцкий Михаил Борисович

Репина Элла Анатольевна

Руденко Ольга Сергеевна

Савченко Ольга Станиславовна

Салийчук Александр Вячеславович

Санченко Александр Владимирович

Северин Сергей Сергеевич

Семинский Олег Валерьевич

Скрипка Татьяна Васильевна

Сова Александр Георгиевич

Соломчук Дмитрий Викторович

Стернийчук Валерий Александрович

Стефанчук Николай Алексеевич

Стрихарский Андрей Петрович

Сушко Павел Николаевич

Тарарин Николай Александрович

Тарасенко Тарас Петрович

Тимофийчук Владимир Ярославович

Тистик Ростислав Ярославович

Ткаченко Максим Николаевич

Ткаченко Александр Михайлович

Третьякова Галина Николаевна

Устенко Алексей Олегович

Федиенко Александр Павлович

Фролов Павел Валерьевич

Халимон Павел Витальевич

Хоменко Елена Викторовна

Цыба Татьяна Викторовна

Чернев Егор Владимирович

Чернявский Степан Николаевич

Черный Дмитрий Сергеевич

Черноморов Артем Олегович

Швачко Антон Алексеевич

Шинкаренко Иван Анатольевич

Шипайло Остап Игоревич

Шол Маргарита Витальевна

Шпак Любовь Александровна

Штепа Сергей Сергеевич

Шуляк Елена Алексеевна

Юраш Святослав Андреевич

Яковлева Нелли Ильинична

Янченко Галина Игоревна Янченко Галина Игоревна

Яременко Богдан Васильевич

Ясько Елизавета Алексеевна

Фракция политической партии "Батькивщина"

(1 депутат "За")

Николаенко Андрей Иванович

Внефракционные

(8 депутатов "За")

Безуглая Марьяна Владимировна

Гриб Виктория Александровна

Корниенко Александр Сергеевич

Костюк Дмитрий Сергеевич

Магера Сергей Васильевич

Магомедов Муса Сергоевич

Соха Роман Васильевич

Стефанчук Руслан Алексеевич

Депутатская группа "Доверие"

(15 депутатов "За")

Арешонков Владимир Юрьевич

Бакунец Павел Андреевич

Билозир Лариса Николаевна

Вацак Геннадий Анатольевич

Вельможный Сергей Анатольевич

Горват Роберт Иванович

Киссе Антон Иванович

Кулинич Олег Иванович

Кучер Николай Иванович

Лунченко Валерий Валерьевич

Минько Сергей Анатольевич

Петевка Василий Васильевич

Поляк Владислав Николаевич

Приходько Борис Викторович

Сухов Александр Сергеевич

Депутатская группа "Восстановление Украины"

(9 депутатов "За")

Бурмич Анатолий Петрович

Воронько Олег Евгеньевич

Гнатенко Валерий Сергеевич

Иванисов Роман Валерьевич

Ковалев Александр Иванович

Славицкая Антонина Керимовна

Фельдман Александр Борисович

Юрченко Александр Николаевич

Яковенко Евгений Геннадьевич

Всего: 229 депутатов проголосовали "За".