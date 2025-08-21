Власть забрала у Киева 8 млрд не на оборону, а на поддержку Укрзализныци
Нардепы от "Слуги народа" вместе с группой Столара обокрали Киев и ВСУ на 8 миллиардов гривен. Эти деньги должны были пойти на укрепление, ПВО, тероборону и другую поддержку военных.
Об этом написал в своем телеграм-канале нардеп 8 созыва Борислав Береза, информирует Цензор.НЕТ.
"Депутаты ВР обокрали Киев и ВСУ на 8 млрд. Нардепы из формального монобольшинства "Слуг народа", вместе с бывшими рыгами с ОПЗЖ, и теми, кто давно сидит в ОП на крючке уголовных дел, проголосовали за законопроект №13439-3. Они забрали у Киева 8 миллиардов гривен, предназначенных для ВСУ. Это деньги, которые должны были идти на укрепление, ПВО, на тероборону, на поддержку наших военных. От снаряжения до дронов и транспорта, на помощь раненым и семьям погибших. Депутаты все это обокрали. Обокрали армию, обокрали людей, обокрали Киев", - подчеркнул экс-нардеп.
По его словам, теперь эти деньги пойдут в резервный фонд правительства, а из него - на повышение зарплат чиновников, выплаты прокурорам и судьям, люксовые авто и командировки, а также окажутся в карманах коррупционеров.
"Теперь эти деньги пойдут в резервный фонд правительства. А из резервного фонда они волшебным образом превратятся на повышенные зарплаты чиновникам и премии топам "Укрзализныци", которые зарабатывают в месяц более 4 млн. На командировки и люксовые авто. На выплаты прокурорам с псевдо-инвалидностью. На содержание судей, которые управляются по телефону, и других "государственников". А также могут попасть в карманы очередных коррупционеров через схемы, за которые они впоследствии получают подозрения в коррупции", - заявил Береза.
Кроме того, у себя в телеграм-канале он опубликовал список народных депутатов, которые проголосовали за изъятие у Киева 8 млрд грн.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что только в прошлом году столица выделила более 10 миллиардов гривен на нужды защитников. "В 2025-м планировали направить, по крайней мере, не меньше. Кого-то очень раздражает, что Киев больше всего помогает военным", - подчеркнул Виталий Кличко.
Народные депутаты, которые голосовали за изъятие из бюджета Киева 8 млрд грн:
Фракция политической партии "Слуга народа"
(196 депутатов "За")
- Аликсийчук Александр Васильевич
- Ананченко Михаил Олегович
- Арахамия Давид Георгиевич
- Арсенюк Олег Алексеевич
- Бабак Сергей Витальевич
- Бакумов Александр Сергеевич
- Бардина Марина Олеговна
- Безгин Виталий Юрьевич
- Беленюк Жан Венсанович
- Березин Максим Юрьевич
- Боблях Андрей Ростиславович
- Богуцкая Елизавета Петровна
- Божик Валерий Иванович
- Божков Александр Валерьевич
- Бондарь Анна Вячеславовна
- Бондаренко Олег Владимирович
- Борзова Ирина Наумовна
- Бородин Владислав Валерьевич
- Брагар Евгений Вадимович
- Бужанский Максим Аркадьевич
- Булах Лада Валентиновна
- Бунин Сергей Валерьевич
- Вагнер Виктория Александровна
- Василевская-Смаглюк Ольга Михайловна
- Василив Игорь Владимирович
- Васильев Игорь Сергеевич
- Васюк Александр Александрович
- Ватрас Владимир Антонович
- Вениславский Федор Владимирович
- Винтоняк Елена Васильевна
- Вирастюк Василий Ярославович
- Войцеховский Виталий Александрович
- Володина Дарья Артемовна
- Воронов Владимир Анатольевич
- Гайду Александр Васильевич
- Галайчук Вадим Сергеевич
- Галушко Николай Леонидович
- Гевко Владимир Леонидович
- Герасименко Игорь Леонидович
- Герман Денис Вадимович
- Герус Андрей Михайлович
- Гетманцев Даниил Александрович
- Горбенко Руслан Александрович
- Горенюк Александр Александрович
- Горобец Александр Сергеевич
- Гривко Сергей Дмитриевич
- Гринчук Оксана Анатольевна
- Гришина Юлия Николаевна
- Грищенко Татьяна Николаевна
- Грищук Роман Павлович
- Гузенко Максим Васильевич
- Дануца Александр Анатольевич
- Дырдин Максим Евгеньевич
- Диденко Юлия Александровна
- Драбовский Анатолий Григорьевич
- Дубнов Артем Васильевич
- Дунда Олег Андреевич
- Жмеренецкий Алексей Сергеевич
- Жупанин Андрей Викторович
- Заблоцкий Марьян Богданович
- Забуранная Леся Валентиновна
- Завитневич Александр Михайлович
- Задорожный Андрей Викторович
- Задорожный Николай Николаевич
- Заремский Максим Валентинович
- Заславский Юрий Иванович
- Захарченко Владимир Васильевич
- Здебский Юрий Викторович
- Зуб Валерий Алексеевич
- Зуев Максим Сергеевич
- Иванов Владимир Ильич
- Ионушас Сергей Константинович
- Кабанов Александр Евгеньевич
- Калаур Иван Романович
- Кальченко Сергей Витальевич
- Камельчук Юрий Александрович
- Каптелов Роман Владимирович
- Касай Геннадий Александрович
- Касай Константин Иванович
- Кисилевский Дмитрий Давидович
- Кицак Богдан Викторович
- Кинзбурская Виктория Александровна
- Кисель Юрий Григорьевич Кисель Юрий Григорьевич
- Клочко Андрей Андреевич
- Ковалев Артем Владимирович
- Ковальчук Александр Владимирович
- Козак Владимир Васильевич
- Козырь Сергей Вячеславович
- Колев Олег Викторович
- Колюх Валерий Викторович
- Копыленко Александр Любимович
- Копытин Игорь Владимирович
- Короленко-Усова Валентина Юрьевна
- Корявченков Юрий Валерьевич
- Кострийчук Сергей Владимирович
- Костюх Анатолий Вячеславович
- Кравчук Евгения Михайловна
- Красов Алексей Игоревич
- Крейденко Владимир Викторович
- Криворучкина Елена Владимировна
- Кривошеев Игорь Сергеевич
- Крячко Михаил Валерьевич
- Кузбит Юрий Михайлович
- Кузьминых Сергей Владимирович
- Культенко Артем Валерьевич
- Кунаев Артем Юрьевич
- Лаба Михаил Михайлович
- Леонов Алексей Александрович
- Литвиненко Сергей Анатольевич
- Литвинов Александр Николаевич
- Личман Анна Васильевна
- Локтионова Наталья Валентиновна
- Любота Дмитрий Валерьевич
- Мандзий Сергей Владимирович
- Мариковский Александр Валерьевич
- Марусяк Олег Романович
- Марчук Игорь Петрович
- Маслов Денис Вячеславович
- Медяник Вячеслав Анатольевич
- Мезенцева-Федоренко Мария Сергеевна
- Мельник Павел Викторович
- Мельник Сергей Васильевич
- Мережко Александр Александрович
- Мысягин Юрий Михайлович
- Михайлюк Галина Олеговна
- Мотовиловец Андрей Викторович
- Мошенец Елена Владимировна
- Мулик Роман Миронович
- Мурдий Игорь Юрьевич
- Нагаевский Артем Сергеевич
- Нагорняк Сергей Владимирович
- Налетов Дмитрий Александрович
- Наталуха Дмитрий Андреевич
- Негулевский Игорь Петрович
- Неклюдов Владлен Михайлович
- Нестеренко Кирилл Александрович
- Никитина Марина Викторовна
- Новиков Михаил Николаевич
- Овчинникова Юлия Юрьевна
- Остапенко Анатолий Дмитриевич
- Павлиш Павел Васильевич
- Павлюк Максим Васильевич
- Пасечный Александр Станиславович
- Пашковский Максим Игоревич
- Перебийнис Максим Викторович
- Пивоваров Евгений Павлович
- Пидласа Роксолана Андреевна
- Подгорная Виктория Валентиновна
- Потураев Никита Русланович
- Припутень Дмитрий Сергеевич
- Пушкаренко Арсений Михайлович
- Радина Анастасия Олеговна
- Радуцкий Михаил Борисович
- Репина Элла Анатольевна
- Руденко Ольга Сергеевна
- Савченко Ольга Станиславовна
- Салийчук Александр Вячеславович
- Санченко Александр Владимирович
- Северин Сергей Сергеевич
- Семинский Олег Валерьевич
- Скрипка Татьяна Васильевна
- Сова Александр Георгиевич
- Соломчук Дмитрий Викторович
- Стернийчук Валерий Александрович
- Стефанчук Николай Алексеевич
- Стрихарский Андрей Петрович
- Сушко Павел Николаевич
- Тарарин Николай Александрович
- Тарасенко Тарас Петрович
- Тимофийчук Владимир Ярославович
- Тистик Ростислав Ярославович
- Ткаченко Максим Николаевич
- Ткаченко Александр Михайлович
- Третьякова Галина Николаевна
- Устенко Алексей Олегович
- Федиенко Александр Павлович
- Фролов Павел Валерьевич
- Халимон Павел Витальевич
- Хоменко Елена Викторовна
- Цыба Татьяна Викторовна
- Чернев Егор Владимирович
- Чернявский Степан Николаевич
- Черный Дмитрий Сергеевич
- Черноморов Артем Олегович
- Швачко Антон Алексеевич
- Шинкаренко Иван Анатольевич
- Шипайло Остап Игоревич
- Шол Маргарита Витальевна
- Шпак Любовь Александровна
- Штепа Сергей Сергеевич
- Шуляк Елена Алексеевна
- Юраш Святослав Андреевич
- Яковлева Нелли Ильинична
- Янченко Галина Игоревна Янченко Галина Игоревна
- Яременко Богдан Васильевич
- Ясько Елизавета Алексеевна
Фракция политической партии "Батькивщина"
(1 депутат "За")
- Николаенко Андрей Иванович
Внефракционные
(8 депутатов "За")
- Безуглая Марьяна Владимировна
- Гриб Виктория Александровна
- Корниенко Александр Сергеевич
- Костюк Дмитрий Сергеевич
- Магера Сергей Васильевич
- Магомедов Муса Сергоевич
- Соха Роман Васильевич
- Стефанчук Руслан Алексеевич
Депутатская группа "Доверие"
(15 депутатов "За")
- Арешонков Владимир Юрьевич
- Бакунец Павел Андреевич
- Билозир Лариса Николаевна
- Вацак Геннадий Анатольевич
- Вельможный Сергей Анатольевич
- Горват Роберт Иванович
- Киссе Антон Иванович
- Кулинич Олег Иванович
- Кучер Николай Иванович
- Лунченко Валерий Валерьевич
- Минько Сергей Анатольевич
- Петевка Василий Васильевич
- Поляк Владислав Николаевич
- Приходько Борис Викторович
- Сухов Александр Сергеевич
Депутатская группа "Восстановление Украины"
(9 депутатов "За")
- Бурмич Анатолий Петрович
- Воронько Олег Евгеньевич
- Гнатенко Валерий Сергеевич
- Иванисов Роман Валерьевич
- Ковалев Александр Иванович
- Славицкая Антонина Керимовна
- Фельдман Александр Борисович
- Юрченко Александр Николаевич
- Яковенко Евгений Геннадьевич
Всего: 229 депутатов проголосовали "За".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
КиївМіськБудда:
За допомогою Мар'яни, Марафону та решти позитивної гопоти влада просуває наратив:
Залужного треба судити за провалений контрнаступ, а Єрмака, який про..бав вторгнення і півкраїни - у премʼєри.
Гебельс задоволено посміхається:
справа його живе в його учнях.
І я припускаю, що їм вдасться. З Пороха, який врятував країну у
2014-му, вже зробили ворога народу, якого ненавидить
більшість.
| Залужного, який попри усі сприяння Зеленського російській армії - врятував країну у 2022-му, теж зроблять ворогом.
Вже роблять, а нарід хаває.