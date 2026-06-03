Підготовка до опалювального сезону: Київ закупить котельні на майже 413 мільйонів

Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності Київської обласної державної адміністрації 26 травня уклав чотири договори про закупівлю котелень на 412,96 млн грн.

Як свідчать дані в системі "Прозорро", всього замовили 25 блочно-модульних котелень, технічні характеристики яких невідомі, відтак неможливо оцінити вартість придбаного устаткування, передають Наші гроші.

Строк поставки котелень різний – від 1 вересня 2026 року до 1 листопада 2027 року.

Оплата замовлення

Три найбільші договори передбачають аванс 70% і оплату решти 30% протягом півтора місяця після поставки, а умови оплати найменшого не вказані.

Самі договори та інші документи приховані й будуть оприлюднені в "Прозорро" після закінчення воєнного стану в Україні.

Фінансування закупівлі

Закупівлі фінансуються частково з місцевого бюджету Київської області, а частково – з резервного фонду державного бюджету.

Їх провели без торгів, бо це дозволено до кінця 2026 року при закупівлі блочно-модульних котелень, необхідних для подолання наслідків або запобігання виникненню надзвичайної ситуації державного (регіонального) рівня.

Про компанії

Фірмою "Комінвєст" із Київщини володіє та керує Микола Кулєшов.

Засновником і директором створеного в 2003 році "Укренергопрому" (32589733) з-під Києва є Юрій Герасименко.

"СП "Укрінтерм" із Київщини належить колишньому депутату Київської обласної ради від партії "Самопоміч" Петру Морозу, який керує фірмою, і його дочці Світлані Колотницькій.

Фірмою "НВП "Святовіт-Лтд" із Київщини володіє та керує Олександр Гєков.

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Підтримка енергсистеми

Раніше повідомлялося, що "Київтеплоенерго" на 752 млн грн замовило котельні у фірми, що фігурує в кримінальному провадженні.

Як повідомлялося, за моделлю розподіленої когенерації – одночасного виробництва електричної та теплової енергії – в Києві вже побудували об'єкти загальною потужністю близько 40 МВт.

У березні прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що на реалізацію розробленого владою Києва плану стійкості столиці потрібно 61,6 млрд грн, зокрема 10,6 млрд грн місто готове профінансувати з місцевого бюджету.

Перед тим, на засіданні Ради націоналної безпеки й оборони, були затверджені плани енергостійкості для всіх областей та обласних центрів, окрім столиці. При цьому президент Володимир Зеленський знову заявив, що Київ "не підготувався до зими".

10 березня Київрада 92 голосами підтримала план енергостійкості столиці. Цей план передбачає відновлення зруйнованих мереж і побудову нових, зокрема й резервних.