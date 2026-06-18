Подготовку Киева к зиме могут вынести на рассмотрение СНБО, - Свириденко

Правительство планирует вынести вопрос о подготовке Киева к отопительному сезону на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

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Кабмин заявил об отставании в подготовке

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что во время совещания с мэром Киева обсудили состояние подготовки столицы к осенне-зимнему периоду.

По её словам, Киев должен быть полностью готов к предстоящей зиме, однако на данный момент правительство не видит достаточных темпов выполнения необходимых работ.

"Существуют отставания в выполнении ряда важных мероприятий, которые необходимо оперативно устранить", — отметила Свириденко.

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Государство уже выделило почти 4 миллиарда гривен

Премьер-министр подчеркнула, что государство продолжает поддерживать столицу в подготовке к зиме.

В частности, из резервного фонда уже выделено почти 4 млрд грн. Также обеспечено софинансирование половины необходимых мероприятий, а часть работ выполняет Агентство восстановления.

Кроме того, действуют программы поддержки по установке индивидуальных и резервных источников питания в многоквартирных домах.

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Вопрос рассмотрят на заседании СНБО

По словам Свириденко, ввиду важности надлежащей подготовки столицы к возможным вызовам следующей зимы правительство в ближайшее время инициирует рассмотрение этого вопроса на заседании СНБО.

Там должны принять необходимые решения для ускорения подготовки Киева к отопительному сезону.

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