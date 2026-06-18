Подготовку Киева к зиме могут вынести на рассмотрение СНБО, - Свириденко
Правительство планирует вынести вопрос о подготовке Киева к отопительному сезону на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Кабмин заявил об отставании в подготовке
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что во время совещания с мэром Киева обсудили состояние подготовки столицы к осенне-зимнему периоду.
По её словам, Киев должен быть полностью готов к предстоящей зиме, однако на данный момент правительство не видит достаточных темпов выполнения необходимых работ.
"Существуют отставания в выполнении ряда важных мероприятий, которые необходимо оперативно устранить", — отметила Свириденко.
Государство уже выделило почти 4 миллиарда гривен
Премьер-министр подчеркнула, что государство продолжает поддерживать столицу в подготовке к зиме.
В частности, из резервного фонда уже выделено почти 4 млрд грн. Также обеспечено софинансирование половины необходимых мероприятий, а часть работ выполняет Агентство восстановления.
Кроме того, действуют программы поддержки по установке индивидуальных и резервных источников питания в многоквартирных домах.
Вопрос рассмотрят на заседании СНБО
По словам Свириденко, ввиду важности надлежащей подготовки столицы к возможным вызовам следующей зимы правительство в ближайшее время инициирует рассмотрение этого вопроса на заседании СНБО.
Там должны принять необходимые решения для ускорения подготовки Киева к отопительному сезону.
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