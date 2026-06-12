РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11621 посетитель онлайн
Новости Отопительный сезон план устойчивости Киева
223 8

Правительство направило еще 40 млрд грн на защиту критической инфраструктуры и подготовку к отопительному сезону

Правительство дополнительно выделило 40 млрд грн на Планы устойчивости регионов

На реализацию планов устойчивого развития регионов Украины дополнительно выделено 40 млрд гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом шла речь во время десятого заседания Координационного центра по реализации комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов. Заседание прошло под председательством премьер-министра Юлии Свириденко при участии вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы. 

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Общий объем финансирования вырос до 67,8 млрд грн

Благодаря изменениям в государственном бюджете на выполнение План устойчивости дополнительно выделили 40 млрд грн.

Таким образом, общий объем финансирования мероприятий, предусмотренных планами устойчивости, увеличился до 67,8 млрд грн.

По словам участников заседания, эти средства будут направлены на подготовку регионов к вызовам военного времени, защиту критической инфраструктуры и прохождение следующего отопительного сезона.

Читайте: Подготовка к зиме: Какие сценарии накопления газа есть у Украины? ПЕРЕЧЕНЬ

Правительство усиливает защиту критической инфраструктуры

Во время заседания особое внимание уделили защите критической инфраструктуры.

Участники подчеркнули, что российские атаки все чаще направлены не на крупные объекты генерации, а на отдельные элементы энергосистемы, восстановление которых требует значительных ресурсов и времени.

В связи с этим Министерство развития громад и территорий совместно с Агентством восстановления подготовили новые технические решения для инженерной защиты критической инфраструктуры с учетом актуальных угроз.

По итогам заседания главам областных военных администраций поручили подготовить пошаговые планы реализации проектов, графики финансирования и обеспечить контроль за выполнением мероприятий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подготовка к отопительному сезону: Киев закупит котельные почти на 413 миллионов

Автор: 

подготовка (255) инфраструктура (292) отопительный сезон (549)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це ті 40млрд грн що вкрали у ЗСУ, гнида свиридня ?
показать весь комментарий
12.06.2026 12:51 Ответить
А як прийде опалювальний сезон виявиться що ці гроші використані неефективно і розкрадені. На що виділяються 40 млрд. грн? Де програма підготовки до зими з чіткими планами та термінами? Що буде фінансуватись за ці 40 млрд. грн?
показать весь комментарий
12.06.2026 13:08 Ответить
"Що буде фінансуватись за ці 40 млрд. грн?" - династія .... ...... .......
показать весь комментарий
12.06.2026 14:09 Ответить
Питання ефективності витрат державних коштів виходить далеко за межі корупційних скандалів. Навіть там де державні гроші направляються на реальні проекти ефективність та доцільність цих проектів викликає великі питання! Оскільки потім грошей не зупиняється потрібно аналізувати куди були витрачені гроші і наскільки це допомогло вирішити поставлені завдання.
показать весь комментарий
12.06.2026 14:17 Ответить
План такий, війна війною, а дерібан сам себе не задеребане!
показать весь комментарий
12.06.2026 14:33 Ответить
Паралельний світ...
показать весь комментарий
12.06.2026 12:52 Ответить
"Засідання відбулося під головуванням прем'єр-міністерки Юлії Свириденко за участю віцепрем'єр-міністра з відновлення України Олексія Кулеби. "

гнида свиридня + могильщик кулеба = патужно . . ще не вистачає дмитра кулеби з вібратором

у мене всьо

показать весь комментарий
12.06.2026 12:54 Ответить
Крадії!
показать весь комментарий
12.06.2026 13:54 Ответить
 
 