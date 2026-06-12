Правительство направило еще 40 млрд грн на защиту критической инфраструктуры и подготовку к отопительному сезону

На реализацию планов устойчивого развития регионов Украины дополнительно выделено 40 млрд гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом шла речь во время десятого заседания Координационного центра по реализации комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов. Заседание прошло под председательством премьер-министра Юлии Свириденко при участии вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы.

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Общий объем финансирования вырос до 67,8 млрд грн

Благодаря изменениям в государственном бюджете на выполнение План устойчивости дополнительно выделили 40 млрд грн.

Таким образом, общий объем финансирования мероприятий, предусмотренных планами устойчивости, увеличился до 67,8 млрд грн.

По словам участников заседания, эти средства будут направлены на подготовку регионов к вызовам военного времени, защиту критической инфраструктуры и прохождение следующего отопительного сезона.

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Правительство усиливает защиту критической инфраструктуры

Во время заседания особое внимание уделили защите критической инфраструктуры.

Участники подчеркнули, что российские атаки все чаще направлены не на крупные объекты генерации, а на отдельные элементы энергосистемы, восстановление которых требует значительных ресурсов и времени.

В связи с этим Министерство развития громад и территорий совместно с Агентством восстановления подготовили новые технические решения для инженерной защиты критической инфраструктуры с учетом актуальных угроз.

По итогам заседания главам областных военных администраций поручили подготовить пошаговые планы реализации проектов, графики финансирования и обеспечить контроль за выполнением мероприятий.

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