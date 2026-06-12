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Новини Опалювальний сезон План стійкості Києва
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Уряд спрямував ще 40 млрд грн на захист критичної інфраструктури та підготовку до опалювального сезону

Уряд додатково виділив 40 млрд грн на Плани стійкості регіонів

На реалізацію Планів стійкості регіонів України додатково спрямували 40 млрд гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йшлося під час десятого засідання Координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст. Засідання відбулося під головуванням прем’єр-міністерки Юлії Свириденко за участю віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олексія Кулеби. 

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Загальний обсяг фінансування зріс до 67,8 млрд грн

Завдяки змінам до державного бюджету на виконання Планів стійкості додатково виділили 40 млрд грн.

Таким чином загальний обсяг фінансування заходів, передбачених планами стійкості, збільшився до 67,8 млрд грн.

За словами учасників засідання, ці кошти спрямують на підготовку регіонів до викликів воєнного часу, захист критичної інфраструктури та проходження наступного опалювального сезону.

Читайте: Підготовка до зими: Які сценарії накопичення газу має Україна?. ПЕРЕЛІК

Уряд посилює захист критичної інфраструктури

Під час засідання окрему увагу приділили захисту критичної інфраструктури.

Учасники наголосили, що російські атаки дедалі частіше спрямовуються не на великі об'єкти генерації, а на окремі елементи енергосистеми, відновлення яких потребує значних ресурсів і часу.

У зв’язку з цим Міністерство розвитку громад та територій спільно з Агентством відновлення підготували нові технічні рішення для інженерного захисту критичної інфраструктури з урахуванням актуальних загроз.

За підсумками засідання головам обласних військових адміністрацій доручили підготувати покрокові плани реалізації проєктів, графіки фінансування та забезпечити контроль за виконанням заходів.

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це ті 40млрд грн що вкрали у ЗСУ, гнида свиридня ?
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12.06.2026 12:51 Відповісти
А як прийде опалювальний сезон виявиться що ці гроші використані неефективно і розкрадені. На що виділяються 40 млрд. грн? Де програма підготовки до зими з чіткими планами та термінами? Що буде фінансуватись за ці 40 млрд. грн?
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12.06.2026 13:08 Відповісти
"Що буде фінансуватись за ці 40 млрд. грн?" - династія .... ...... .......
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12.06.2026 14:09 Відповісти
Питання ефективності витрат державних коштів виходить далеко за межі корупційних скандалів. Навіть там де державні гроші направляються на реальні проекти ефективність та доцільність цих проектів викликає великі питання! Оскільки потім грошей не зупиняється потрібно аналізувати куди були витрачені гроші і наскільки це допомогло вирішити поставлені завдання.
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12.06.2026 14:17 Відповісти
Паралельний світ...
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12.06.2026 12:52 Відповісти
"Засідання відбулося під головуванням прем'єр-міністерки Юлії Свириденко за участю віцепрем'єр-міністра з відновлення України Олексія Кулеби. "

гнида свиридня + могильщик кулеба = патужно . . ще не вистачає дмитра кулеби з вібратором

у мене всьо

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12.06.2026 12:54 Відповісти
Крадії!
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12.06.2026 13:54 Відповісти
 
 