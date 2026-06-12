Уряд спрямував ще 40 млрд грн на захист критичної інфраструктури та підготовку до опалювального сезону
На реалізацію Планів стійкості регіонів України додатково спрямували 40 млрд гривень.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йшлося під час десятого засідання Координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст. Засідання відбулося під головуванням прем’єр-міністерки Юлії Свириденко за участю віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олексія Кулеби.
Загальний обсяг фінансування зріс до 67,8 млрд грн
Завдяки змінам до державного бюджету на виконання Планів стійкості додатково виділили 40 млрд грн.
Таким чином загальний обсяг фінансування заходів, передбачених планами стійкості, збільшився до 67,8 млрд грн.
За словами учасників засідання, ці кошти спрямують на підготовку регіонів до викликів воєнного часу, захист критичної інфраструктури та проходження наступного опалювального сезону.
Уряд посилює захист критичної інфраструктури
Під час засідання окрему увагу приділили захисту критичної інфраструктури.
Учасники наголосили, що російські атаки дедалі частіше спрямовуються не на великі об'єкти генерації, а на окремі елементи енергосистеми, відновлення яких потребує значних ресурсів і часу.
У зв’язку з цим Міністерство розвитку громад та територій спільно з Агентством відновлення підготували нові технічні рішення для інженерного захисту критичної інфраструктури з урахуванням актуальних загроз.
За підсумками засідання головам обласних військових адміністрацій доручили підготувати покрокові плани реалізації проєктів, графіки фінансування та забезпечити контроль за виконанням заходів.
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гнида свиридня + могильщик кулеба = патужно . . ще не вистачає дмитра кулеби з вібратором
у мене всьо