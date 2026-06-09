Підготовка до зими: Які сценарії накопичення газу має Україна?. ПЕРЕЛІК

Україна входить у період закачування газу в підземні сховища з кращою стартовою позицією за обсягами, ніж у попередньому сезоні, проте ця перевага не знімає потреби в значному додатковому накопиченні ресурсу.

Як свідчать дані DiXi Group, урядовий базовий орієнтир передбачає накопичення 14,6 млрд кубометрів газу в підземні сховища до початку опалювального сезону, тоді як 13,2 млрд кубометрів визначено як мінімально необхідний рівень.

"Для покриття потреб критичними залишаються три складові газового балансу: власний видобуток, імпорт та зміна запасів у підземних сховищах газу. Ключова відмінність 2026 року полягає в тому, що газовий баланс формується не лише під впливом ринкових факторів, а й під постійним тиском воєнних ризиків", – сказано в повідомленні.

Базовий сценарій

Базовий сценарій передбачає, що протягом літнього сезону 2026 року не відбудеться нових критичних атак на газовидобувну інфраструктуру, тобто атак, співставних за наслідками з ударом 3 жовтня 2025 року, після якого тимчасово було виведено з ладу близько 60% газового виробництва України.

Відтак, у цьому сценарії не очікується масштабної одномоментної втрати видобутку, суттєвого обмеження роботи підземних сховищ чи порушення ключових імпортних маршрутів, а Україна зможе зберегти доступ до основних напрямків імпорту через Польщу, Словаччину, Румунію, Молдову та, за наявності комерційної доступності, Угорщину.

Зокрема, серед ключивих орієнтирів:

відсутність нових масштабних атак на газовидобувну інфраструктуру та підземні сховища газу протягом літнього сезону;

збереження внутрішнього видобутку на рівні близько 45-50 млн кубометрів на добу;

стабільне функціонування імпортних маршрутів після технічного та комерційного перерозподілу обсягів між різними напрямками;

забезпечення фінансування імпорту за рахунок власних коштів, кредитів і грантів міжнародних партнерів;

відсутність екстремальних температурних аномалій у літній період та збереження сезонно низького рівня споживання.

За базовим сценарієм Україна може досягти цільового рівня в 14,6 млрд кубометрів газу в підземних сховищах до початку осінньо-зимового періоду 2026-2027 років.

Фінансові потреби базового сценарію

Фінансова потреба базового сценарію насамперед визначатиметься вартістю імпортного ресурсу. За середньої ціни газу на рівні 46-48 євро/МВт-год імпорт 6,5-7,5 млрд кубометрів може потребувати близько 3,2-3,8 млрд євро лише для оплати товарного газу.

Окремим елементом фінансового навантаження залишатимуться витрати на відновлення пошкодженої газової інфраструктури, які не входять до вартості імпортного ресурсу, але впливатимуть на загальну потребу сектору у фінансуванні.

Альтернативні сценарії

Перший альтернативний сценарій розглядає ситуацію, за якої російські атаки на газову інфраструктуру не лише продовжуються, а й посилюються до рівня масованих ударів.

Головні припущення першого сценарію:

одна або більше масованих атак на газовидобувну інфраструктуру протягом літнього сезону, що призводять до тривалої втрати 30-40% потужностей;

можливі удари по наземній інфраструктурі підземних сховищ газу, які тимчасово обмежують можливості закачування;

атаки на компресорні станції "Оператора ГТС" та інфраструктуру міждержавних зєднань, що тимчасово знижують пропускну спроможність окремих напрямків;

збереження поточних темпів імпорту з потенційним розширенням за рахунок мобілізації додаткових фінансових ресурсів.

У цьому сценарії Україна формально може досягнути мінімально необхідного рівня запасів у сховищах, однак базова ціль у 14,6 млрд кубометрів стає залежною від своєчасного нарощування імпорту та доступності зовнішнього фінансування на додаткові 2-3 млрд кубометрів порівняно з базовим сценарієм. Сукупна потреба в імпорті може зрости до 4 і більше млрд кубометрів.

Якщо додаткове фінансування не буде забезпечено вчасно, Україна ризикує накопичити лише 13,2-13,8 млрд кубометрів газу, тобто на рівні мінімально необхідного запасу або з незначним перевищенням.

Другий альтернативний сценарій розглядає ситуацію, за якої додатковим обмеженням для проходження літнього сезону стає не тільки фізична втрата видобутку, а й погіршення умов імпорту.

Основні припущення другого сценарію:

усі обмеження альтернативного першого сценарію;

подальше скорочення глобальної доступності LNG або зростання цін на європейському газовому ринку внаслідок геополітичної ескалації, перебоїв у постачанні чи посилення конкуренції за ресурс;

к наслідок, ціновий шок: середня ціна на TTF (Title Transfer Facility) у період активного закачування підвищується до 55-65 євро/МВт-год;

імпорт дещо втрачає комерційну привабливість та відбувається в обмеженому обсязі.

За цим сценарієм очікуваний рівень запасів газу на 1 листопада 2026 року може становити 12,3-13,3 млрд кубометрів.

"Водночас, потенційний ризик полягає не у формальному недосягненні мінімального рівня запасів, а у зменшенні операційного маневру порівняно з базовим сценарієм, підвищенні вартості імпорту та вразливості до додаткових шоків – холодної погоди, нових атак або затримок з постачанням газу", – зауважили в DiXi Group.

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Імпорт газу

Раніше стало відомо, що компанія "Нафтогаз України" прогнозує річний обсяг споживання газу газовою генерацією на рівні 2,5-3 млрд кубометрів.

Перед тим повідомлялося, що Україна досягла домовленості про довгострокове постачання скрапленого газу через термінал Клайпеди (Литва).

Наприкінці березня цього року компанія "Нафтогаз" провела переговори з делегацією Греції щодо збільшення обсягів поставок скрапленого природного газу через грецькі порти з використанням Вертикального газового коридору.

У лютому група "Нафтогаз" спільно з литовським державним енергетичним холдингом Ignitis Group організувала постачання 90 млн кубометрів американського скрапленого природного газу.

На початку лютого перша партія американського скрапленого газу в 2026 році прибула до України. Поставка була здійснена в партнерстві з польським державним концерном Orlen.