Потреби газової генерації сягають до 3 мільярдів кубометрів на рік, – "Нафтогаз"

Компанія "Нафтогаз України" прогнозує річний обсяг споживання газу газовою генерацією на рівні 2,5-3 млрд кубометрів.

Про це повідомив керівник із генерації "Нафтогазу" Микола Колісник, передає Інтерфакс-Україна.

"Прогнозне загальне споживання (газу, – ред.) газовою генерацією становить 2,5-3 млрд кубометрів на рік", – сказав Колісник.

При цьому він підкреслив, що тривалий час газова генерація відіграватиме вирішальну роль у балансуванні енергосистеми.

"Ми розуміємо, що принаймні до 2050 року генерувальна потужність на природному газі матиме основу, зокрема, ринку плати за потужність, до якого ми рухаємося в рамках маркеткаплінгу з європейським ринком", – зауважив Колісник.

За його словами, з усіх доступних рішень балансування енергосистеми газова генерація є стійким рішенням.

Колісник додав, що це питання актуальне й для багатьох європейських країн в умовах розбудови зеленої генерації та потреб її балансування.

Раніше голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус розповів, що імплементація закону №4834-IX про об'єднання енергетичних ринків України та Європейського Союзу триватиме протягом 2026-2027 років, а вже в 2028 році відбудеться повний market coupling (механізм об'єднання національних ринків в єдиний простір, – ред.). Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 20 квітня 2026 року підписав ухвалений 7 квітня парламентом закон, що стосується імплементації норм права Європейського Союзу та інтеграції енергетичних ринків. Ухвалення закону забезпечує комплексне впровадження положень актів acquis ЄС та Енергетичного співтовариства у сфері функціонування ринку електроенергії в Україні, а також виконання зобов'язань за угодою про асоціацію та договором про заснування Енергетичного співтовариства.

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Газова генерація в Україні

Як повідомлялося, станом на кінець травня громади в Україні вже побудували понад 200 МВт газової генерації із запланованих 1,5 ГВт.

В Україні станом на початок лютого цього року з початку повномасштабної війни введено в експлуатацію 1,4 ГВт газової розподіленої генерації – 1,1 ГВт приєднані до електричних мереж та 0,3 ГВт встановлені для забезпечення власних потреб.

У березні Кабінет Міністрів виділив 946,4 млн грн із резервного фонду держбюджету на завершення будівельних робіт та приєднання газової розподіленої генерації у трьох південних регіонах.

У квітні перший віцепрем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна створює нову архітектуру енергетичної системи, яка складатиметься з мережі "енергетичних сот", а також планує ввести в роботу 1,5 ГВт нової розподіленої газової генерації вже цього року.

Закупівлі газу

Нагадаємо, в середині травня ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" здійснила закупівлю природного газу на "Українській енергетичній біржі". Це перша біржова купівля газу компанією за понад 10 місяців ‒ з липня 2025 року.

Поновлення продажу газу для промислових споживачів групою "Нафтогаз" після чотирирічної паузи може свідчити про формування надлишкових обсягів ресурсу. У такому разі уряд може розглянути можливість дозволу на експорт невеликих обсягів газу.