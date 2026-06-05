Україна та Євросоюз матимуть спільний енергоринок з 2028 року. Які в цього переваги та як зміняться ціни?

Імплементація закону №4834-IX про об'єднання енергетичних ринків України та Європейського Союзу триватиме протягом 2026-2027 років, а вже в 2028 році відбудеться повний market coupling (механізм об'єднання національних ринків в єдиний простір, – ред.).

Про це розповів голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

"Це означатиме об'єднання нашого та європейського енергоринків. Тоді закон запрацює на практиці", – сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 20 квітня 2026 року підписав ухвалений 7 квітня парламентом закон, що стосується імплементації норм права Європейського Союзу та інтеграції енергетичних ринків. Ухвалення закону забезпечує комплексне впровадження положень актів acquis ЄС та Енергетичного співтовариства у сфері функціонування ринку електроенергії в Україні, а також виконання зобов'язань за угодою про асоціацію та договором про заснування Енергетичного співтовариства.

Відключення електроенергії

Герус також зазначив, що перехіод до моделі спільного енергоринку з ЄС зокрема може стати запобіжником стабілізаційних відключень електроенергії в умовах пошкодженої генерації та російських обстрілів.

"Ми стаємо частиною великого європейського ринку: процедура імпорту спрощується – імпортуємо більше. Відповідно, дефіцити електроенергії будуть меншими", – наголосив він.

Таким чином, за його словами, в разі проблем із генерацією в Україні буде менше відключень, адже частину електроенергії для кінцевих споживачів можна буде забезпечити за рахунок імпорту з ЄС.

Закупівлі електроенергії

"Україна і зараз може купувати електроенергію в ЄС. Проте зараз це відбувається через аукціони, пошук продавця та складні процедури. Закон дозволяє спростити, пришвидшити та автоматизувати процес. Із 2028 року ми зможемо за потреби імпортувати електроенергію вже наступного дня. Сьогодні ж це часовий лаг: процедури імпорту займають до декількох днів", – пояснив Герус.

Європейські компанії

Окрім того, коли закон запрацює, український ринок стане доступним для європейських компаній.

Так, виробникам із країн Євросоюзу стане легше поставляти електроенергію в Україну. Відповідно, кількість постачальників та пропозицій зростатиме.

Ціни на електроенергю

При цьому Герус наголосив, що це міф, що в Європі ціни на електроенергію вищі, ніж в Україні.

"У більшості місяців 2025 року ціни були вищими саме в Україні, ніж у європейських країнах. У Європі будується багато зеленої генерації, тому там навпаки є тенденція до зниження цін, особливо у весняні та літні місяці", – розказав він.

Відтак, за його словами, цілком імовірно, що внаслідок об'єднання ринків, імплементації європейських правил і зростання конкуренції ціни в Україні можуть піти не вгору, а вниз.

Однак, якщо світло дорожчатиме в ЄС, а власної генерації буде недостатньо, то електроенергія в Україні може трохи подорожчати.

Можливість інвестицій

При цьому, на думку Геруса, Україна зможе залучити інвестиції, тому що "це не тільки про європейську електроенергію й постачальників" – українські енергетичні гравці так само стануть повноцінними гравцями європейського енергетичного ринку.

"Якщо сьогодні ця електроенергія здебільшого продається в Україні, то після імплементації закону вона зможе продаватися в європейські країни. При цьому йдеться не лише про сусідні країни: вона зможе продаватися на Балкани, у Бельгію чи Італію", – зауважив він.

Сонячна енергетика

Також Герус додав, що власники сонячних панелей на дахах приватних будинків зможуть заробляти на продажі електроенергії, коли закон про об’єднання енергоринків запрацює.

"Споживачі можуть об'єднуватися в енергетичні кооперативи та разом продавати електроенергію. Це можуть бути дачні або садові товариства, індустріальні парки тощо. З імплементацією закону, ймовірно, також запрацюють і агрегатори електроенергії. Наприклад, збиратимуть по 100-200 кВт і продаватимуть цю електроенергію на ринку", – зазначив він.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Енергетика в Україні

Як повідомлялося, в травні 2026 року Україна збільшила експорт електроенергії в 2,8 раза порівняно з квітнем – до 94 тис. МВт-год.

На початку червня Міністерство енергетики України запустило в тестовому режимі інформаційну платформу для визначення найперспективніших територій для розміщення об'єктів "зеленої" генерації.

До того Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила постанову №789, якою підвищено поріг потужності для безліцензійного зберігання енергії з 150 кВт до 5 МВт.

26 травня Нацкомісія з енергетики запропонувала з 1 липня 2026 року підвищити тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії до 903,53 грн/МВт-год без ПДВ, що на 21,62% перевищує чинний рівень.