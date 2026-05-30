Нові правила для енергетичного ринку: В Україні підвищили поріг для безліцензійного зберігання енергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила постанову №789, якою підвищено поріг потужності для безліцензійного зберігання енергії з 150 кВт до 5 МВт.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Раніше гранична потужність становила 150 кВт, однак її підвищили до 5 МВт. Відтепер об’єкти з потужністю до 5 МВт включно можуть працювати без отримання ліцензії. Таке рішення спрямоване на стимулювання розвитку систем накопичення енергії та спрощення реалізації відповідних проєктів.

Крім того, постанова передбачає скорочення обсягу даних і документів, які здобувачі ліцензій та чинні ліцензіати подають до НКРЕКП для здійснення діяльності з виробництва та зберігання електроенергії.

Також бізнес отримав можливість здійснювати виробництво електроенергії та її зберігання на одному об’єкті на підставі однієї ліцензії. При цьому достатньо мати ліцензію або на виробництво, або на зберігання енергії.

Очікується, що затверджені зміни сприятимуть:

розвитку розподіленої генерації та систем накопичення енергії;

зниженню регуляторного навантаження на бізнес;

модернізації енергетичного сектору України.

