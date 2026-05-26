Нацкомісія з енергетики схвалила підвищення тарифів "Укренерго" на передачу та диспетчеризацію

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) пропонує з 1 липня 2026 року підвищити тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії до 903,53 грн/МВт·год без ПДВ, що на 21,62% більше від чинного рівня.

Відповідний проєкт постанови регулятор схвалив на засіданні 26 травня, повідомляє Forbes.

Для підприємств "зеленої" електрометалургії тариф на передачу пропонується встановити на рівні 535,97 грн/МВт·год, що на 42% вище за поточний показник.

Тарифна складова для виконання спеціальних обов’язків "Укренерго" щодо забезпечення оплати електроенергії з відновлюваних джерел становитиме 367,56 грн/МВт·год.

Також НКРЕКП пропонує підвищити тариф на диспетчеризацію на 7,83% ‒ до 118,64 грн/МВт·год.

Документ має пройти подальше обговорення та остаточне затвердження.

Нагадаємо, 11 травня "Укренерго" офіційно звернулося до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з пропозицією переглянути тарифи компанії на передачу електроенергії та диспетчерське (оперативно-технологічне) управління енергосистемою на 2026 рік.

Раніше НКРЕКП попередньо планувала підвищення тарифу "Укренерго" на передачу електроенергії на 15%, а тарифу на диспетчерське управління — на 11%.