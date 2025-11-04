Нацкомісія підтримала підвищення тарифу на передачу електроенергії майже на 15%

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планує підвищити тариф НЕК "Укренерго" на послуги з передачі електроенергії з 1 січня 2026 року на 14,6% – до 786,74 грн/МВт-год.

Проєкт відповідного рішення НКРЕКП схвалила на засіданні регулятора 4 листопада, передає Укрінформ.

При цьому тарифна складова на виконання спецобов'язків із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел становитиме 358,11 грн/МВт-год.

Крім того, НКРЕКП планує збільшити тариф на диспетчерське управління на 11,3% – до 110,15 грн/МВт-год.

НКРЕКП ще має затвердити проєкт нових тарифів, після чого вони почнуть діяти із 1 січня 2026 року.

Із 1 січня 2025 року тариф на передачу становить 686,23 грн/МВт-год, тариф на диспетчеризацію – 98,97 грн/МВт-год.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, "Укренерго" оприлюднило оновлені проєкти тарифів на 2026 рік. Вони передбачають, що тариф на передачу має зрости до 848,52 грн/МВт-год (+24%), а тариф на диспетчеризацію – до 143,26 грн/МВтєгод (+45%).