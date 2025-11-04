Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Нацкомісія підтримала підвищення тарифу на передачу електроенергії майже на 15%

Нацкомісія хоче збільшити тариф на передачу електроенергії на 14,6%

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планує підвищити тариф НЕК "Укренерго" на послуги з передачі електроенергії з 1 січня 2026 року на 14,6% – до 786,74 грн/МВт-год.

Проєкт відповідного рішення НКРЕКП схвалила на засіданні регулятора 4 листопада, передає Укрінформ.

При цьому тарифна складова на виконання спецобов'язків із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел становитиме 358,11 грн/МВт-год.

Крім того, НКРЕКП планує збільшити тариф на диспетчерське управління на 11,3% – до 110,15 грн/МВт-год.

НКРЕКП ще має затвердити проєкт нових тарифів, після чого вони почнуть діяти із 1 січня 2026 року.

Із 1 січня 2025 року тариф на передачу становить 686,23 грн/МВт-год, тариф на диспетчеризацію – 98,97 грн/МВт-год.

Як повідомлялося, "Укренерго" оприлюднило оновлені проєкти тарифів на 2026 рік. Вони передбачають, що тариф на передачу має зрости до 848,52 грн/МВт-год (+24%), а тариф на диспетчеризацію – до 143,26 грн/МВтєгод (+45%).

тарифи (1404) електроенергія (4457) НКРЕКП (1462)
Давайте давіть ригозелені давіть всіх своїх виборців,хай ржуть.
04.11.2025 16:00 Відповісти
Розкажи, при кому тарифи зменшувались.
04.11.2025 16:58 Відповісти
а ці телепні могли зробити інакше???їх туди увсілякі ніщеброди по типу ахметова,суркісів,пінчуків посадили,неможна ж бути такими невдячними....
04.11.2025 16:41 Відповісти
А яка нац у членів цієї комісії?
04.11.2025 16:51 Відповісти
Чим ближчий кінець влади, тим божевільніші її закони. Не зупиняйтесь, зелененькі, не зупиняйтесь...
04.11.2025 16:59 Відповісти
А Зєля ж казав, що тарифи не будуть підвищуватися!… Як там почуваються же-виборці? «Роса»від «найвеличнішого»!
04.11.2025 16:59 Відповісти
Не знаю як зараз буде але раніше де не побував Зеленський там була здача населених пунктів.Ще мабуть дЄрмака за собою тягає.
04.11.2025 17:30 Відповісти

