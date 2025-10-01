"Укренерго" просить знову підняти тариф на передачу електроенергії. Що передбачається?

"Укренерго" запропонувало на 2026 рік підвищити тариф на передачу електроенергії на 20% – до 823,77 грн за МВт-год.

Для підприємств "зеленої" металургії запропоновано збільшити тариф на передачу на 30% – до 467,83 грн за МВт-год, повідомляє галузеве видання ExPro із посиланням на відповідний проєкт рішення.

Також пропонується підвищити на 42,7% тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на 2026 рік – до 141,23 грн за МВт-год.

Згідно із обгрунтуванням до проєкту рішення, витрати "Укренерго" на виконання спецобовʼязків на наступний рік прогнозуються на рівні 33,7 млрд грн. Витрати на послугу із зменшення навантаження виробником електричної енергії, який здійснює продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом або за аукціонною ціною оцінюються у сумі 2,1 млрд грн.

Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії у 2026 році плануються на рівні 15,1 млрд грн. Витрати на оплату праці заплановані на рівні 4,9 млрд грн. Фінансові витрати в тарифі пропонується закласти у розмірі 7,4 млрд грн.

У 2026 році витрати на погашення позик перед іноземними кредиторами плануються на рівні 3,4 млрд грн.

Зазначається, що відповідний проєкт тарифів розгляне НКРЕКП, а остаточне рішення традиційно ухвалюють лише у грудні.

Водночас торік комісія вже збільшила тариф "Укренерего" на передачу на 30%, хоча компанія спочатку просила підвищити його майже на 50%.

Раніше повідомлялось, що Національна комісія, що здійснює держрегулювання сфер енергетики та комунальних послуг, розпочала дослідження щодо можливих зловживань на оптовому ринку електроенергії у серпні-вересні.

В Energy Club заявляли, що в результаті цінового падіння на спотовому ринку електроенергії з початку вересня учасники ринку (трейдери, постачальники та балансуючі групи) вже зазнали збитків на кілька мільярдів гривень.