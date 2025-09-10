Нацкомісія почала дослідження ситуації на ринку електроенергії через можливі зловживання

Національна комісія, що здійснює держрегулювання сфер енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), розпочала дослідження щодо можливих зловживань на оптовому ринку електроенергії у серпні-вересні.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

"За результатами моніторингу ринкової поведінки учасників оптового енергетичного ринку та на підставі відповідних повідомлень щодо можливих зловживань на оптовому енергетичному ринку НКРЕКП... здійснює попереднє дослідження по факту істотних коливань цін на ринку "на добу наперед" у серпні та вересні 2025 року", – йдеться у повідомленні.

З 1 вересня спостерігалося різке падіння ціни електричної енергії за результатами торгів на ринку "на добу наперед" (РДН), зазначає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, за даними "Оператора ринку", станом на 5 вересня ціновий індекс електроенергії базового навантаження BASE на РДН України становив 3 084,83 грн за МВт-год, в цілому середнє значення вказаного показника з початку вересня склало 3 328,02 грн за МВт-год, що на 36% менше, ніж у серпні (5 188,79 грн за МВт-год).

В Energy Club заявляли, що в результаті цінового падіння на спотовому ринку електроенергії з початку вересня учасники ринку (трейдери, постачальники та балансуючі групи) вже зазнали збитків на кілька мільярдів гривень.

При цьому цінова криза провокує ланцюгову реакцію: споживачі масово розривають контракти з фіксованими цінами, руйнується платіжна дисципліна, а компанії не можуть виконати зобов’язання перед виробниками.

Як повідомлялося, до цього падіння ціни на електроенергію в Україні у серпні були найвищими у Європі: Україна 16 разів за місяць посідала перше місце за середньодобовим показником індексу ціни BASE на РДН, якщо порівняти з 26 країнами Європи.