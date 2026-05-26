Новини газ
Наближення до стандартів ЄС: Україна переходить на розподіл газових потужностей в енергетичних одиницях

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила постанову про внесення змін до низки нормативно-правових актів. Згідно з документом, розподіл потужності міждержавних газотранспортних з’єднань відтепер здійснюватиметься в енергетичних одиницях.

Це рішення стало частиною виконання Дорожньої карти щодо приведення спільного продукту транспортування газу Трансбалканським коридором у відповідність до вимог Євросоюзу. Також воно забезпечує можливість проведення спільних аукціонів на розподіл об’єднаної потужності з країнами ЄС та Молдовою.

Основні зміни, передбачені постановою:

  • перехід від розподілу потужності у куб. м/добу до бронювання та оплати в МВт*год/добу;
  • впровадження спільних аукціонів розподілу потужності на міждержавних з’єднаннях;
  • запуск нових правил уже з липня 2026 року ‒ для потужностей, які працюватимуть з 1 жовтня 2026 року.

"Прийняття цього рішення не є повним переходом на облік природного газу в одиницях енергії, проте є важливим та необхідним кроком для гармонізації функціонування ринку природного газу України з правилами ЄС. В результаті ми отримуємо спрощення процесів бронювання потужності міждержавних з’єднань та зменшення кількості операцій для учасників ринку", ‒ зазначив голова НКРЕКП Юрій Власенко.

Як повідомлялося, 13 травня Нацкомісія з енергетики ухвалила план модернізації нормативно-правових актів у галузі електроенергетики, щоб узгодити їх із вимогами Євросоюзу.

Нагадаємо, що 21 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон №12087-д, який передбачає подальшу інтеграцію українських та європейських енергоринків. Документ вводить механізм об’єднання ринків електроенергії для сегментів "на добу наперед" та внутрішньодобової торгівлі.

газ (8120) постанова (20) Україна (808) Євросоюз (5610) НКРЕКП (1452)
А корупція в яких одиницях розподілятиметься? Ну так , щоб по європейські ..
26.05.2026 14:16 Відповісти
Потужногодина/добу.
26.05.2026 14:25 Відповісти
я так понимаю платить станем больше.
26.05.2026 14:18 Відповісти
Вже ж бл. переходили. Це що , ще раз, тільки тепер за Зеуказом?
26.05.2026 14:27 Відповісти
Я ще з "доставкою" газу не розібрався, а тут знову щось придумали.
Грабувати будуть?
26.05.2026 14:32 Відповісти
Нікуди Україна не переходить! Десятки тисяч обчислювачів об'єму газу не мають такої опції рахувати в одиницях енергії! Ще треба багато років і шалені кошти на переобладнання! Це тільки проголошення!
26.05.2026 14:54 Відповісти
Добре,заспокоїли🤔
26.05.2026 16:26 Відповісти
А кто спорит . Но тарифы и сборы введут уже сегодня.
26.05.2026 17:35 Відповісти

