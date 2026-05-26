Наближення до стандартів ЄС: Україна переходить на розподіл газових потужностей в енергетичних одиницях
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила постанову про внесення змін до низки нормативно-правових актів. Згідно з документом, розподіл потужності міждержавних газотранспортних з’єднань відтепер здійснюватиметься в енергетичних одиницях.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Це рішення стало частиною виконання Дорожньої карти щодо приведення спільного продукту транспортування газу Трансбалканським коридором у відповідність до вимог Євросоюзу. Також воно забезпечує можливість проведення спільних аукціонів на розподіл об’єднаної потужності з країнами ЄС та Молдовою.
Основні зміни, передбачені постановою:
- перехід від розподілу потужності у куб. м/добу до бронювання та оплати в МВт*год/добу;
- впровадження спільних аукціонів розподілу потужності на міждержавних з’єднаннях;
- запуск нових правил уже з липня 2026 року ‒ для потужностей, які працюватимуть з 1 жовтня 2026 року.
"Прийняття цього рішення не є повним переходом на облік природного газу в одиницях енергії, проте є важливим та необхідним кроком для гармонізації функціонування ринку природного газу України з правилами ЄС. В результаті ми отримуємо спрощення процесів бронювання потужності міждержавних з’єднань та зменшення кількості операцій для учасників ринку", ‒ зазначив голова НКРЕКП Юрій Власенко.
Як повідомлялося, 13 травня Нацкомісія з енергетики ухвалила план модернізації нормативно-правових актів у галузі електроенергетики, щоб узгодити їх із вимогами Євросоюзу.
Нагадаємо, що 21 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон №12087-д, який передбачає подальшу інтеграцію українських та європейських енергоринків. Документ вводить механізм об’єднання ринків електроенергії для сегментів "на добу наперед" та внутрішньодобової торгівлі.
