Наближення до стандартів ЄС: Україна переходить на розподіл газових потужностей в енергетичних одиницях

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила постанову про внесення змін до низки нормативно-правових актів. Згідно з документом, розподіл потужності міждержавних газотранспортних з’єднань відтепер здійснюватиметься в енергетичних одиницях.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Це рішення стало частиною виконання Дорожньої карти щодо приведення спільного продукту транспортування газу Трансбалканським коридором у відповідність до вимог Євросоюзу. Також воно забезпечує можливість проведення спільних аукціонів на розподіл об’єднаної потужності з країнами ЄС та Молдовою.

Основні зміни, передбачені постановою:

перехід від розподілу потужності у куб. м/добу до бронювання та оплати в МВт*год/добу;

впровадження спільних аукціонів розподілу потужності на міждержавних з’єднаннях;

запуск нових правил уже з липня 2026 року ‒ для потужностей, які працюватимуть з 1 жовтня 2026 року.

"Прийняття цього рішення не є повним переходом на облік природного газу в одиницях енергії, проте є важливим та необхідним кроком для гармонізації функціонування ринку природного газу України з правилами ЄС. В результаті ми отримуємо спрощення процесів бронювання потужності міждержавних з’єднань та зменшення кількості операцій для учасників ринку", ‒ зазначив голова НКРЕКП Юрій Власенко. Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як повідомлялося, 13 травня Нацкомісія з енергетики ухвалила план модернізації нормативно-правових актів у галузі електроенергетики, щоб узгодити їх із вимогами Євросоюзу.

Нагадаємо, що 21 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон №12087-д, який передбачає подальшу інтеграцію українських та європейських енергоринків. Документ вводить механізм об’єднання ринків електроенергії для сегментів "на добу наперед" та внутрішньодобової торгівлі.