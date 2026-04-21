Зеленський підписав закон про інтеграцію енергоринку України з ЄС

Президент Володимир Зеленський підписав закон №12087-д про об’єднання енергетичних ринків України та Європейського Союзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в картці законопроєкту, опублікованій Верховною Радою.

Закон був ухвалений парламентом 7 квітня у другому читанні та спрямований на створення комплексної правової бази для інтеграції українського ринку електроенергії до внутрішнього ринку ЄС.

Документ передбачає запуск механізму об’єднання ринків електроенергії (market coupling) як для торгівлі "на добу наперед", так і для внутрішньодобового ринку. Це дозволить узгоджувати ціни та обсяги електроенергії між Україною та європейськими торговими зонами.

Також закон передбачає імплементацію європейської моделі оцінки ризиків в енергетиці, запровадження механізмів забезпечення потужності, а також нових інструментів функціонування ринку.

Окремо регулюється взаємодія між оператором системи передачі та оператором ринку для забезпечення транскордонної торгівлі електроенергією. Посилюється також роль споживачів через розвиток енергетичних об’єднань та інституту активного споживача.

Електроенергії по 7+грн. для побутових споживачів бути!
21.04.2026 12:09 Відповісти
За п'ять років, це чимало на «шламбаумах кабміндічів», грошей виведено тільки з цієї галузі з України!! Пишний з працівниками Нацбанку та іншими банками, ФІНМОНІТОРИНГУ, можуть конкретизувати і всю СУМУ!!!
21.04.2026 12:12 Відповісти
Це зелене чмо хоч знає що таке інтеграція і як вона виглядає .
21.04.2026 12:54 Відповісти
 
 