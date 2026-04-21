РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
18431 посетитель онлайн
Новости Рынок электроэнергии
298 3

Зеленский подписал закон об интеграции энергорынка Украины с ЕС

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 12087-д об объединении энергетических рынков Украины и Европейского Союза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в карточке законопроекта, опубликованной Верховной Радой.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Закон был принят парламентом 7 апреля во втором чтении и направлен на создание комплексной правовой базы для интеграции украинского рынка электроэнергии во внутренний рынок ЕС.

Подробности

Документ предусматривает запуск механизма объединения рынков электроэнергии (market coupling) как для торговли "на сутки вперед", так и для внутрисуточного рынка. Это позволит согласовывать цены и объемы электроэнергии между Украиной и европейскими торговыми зонами.

Также закон предусматривает внедрение европейской модели оценки рисков в энергетике, введение механизмов обеспечения мощности, а также новых инструментов функционирования рынка.

Отдельно регулируется взаимодействие между оператором системы передачи и оператором рынка для обеспечения трансграничной торговли электроэнергией. Усиливается также роль потребителей через развитие энергетических объединений и института активного потребителя.

Автор: 

интеграция (56) Украина (44298) энергетика (3411) Евросоюз (17966)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Електроенергії по 7+грн. для побутових споживачів бути!
показать весь комментарий
21.04.2026 12:09 Ответить
За п'ять років, це чимало на «шламбаумах кабміндічів», грошей виведено тільки з цієї галузі з України!! Пишний з працівниками Нацбанку та іншими банками, ФІНМОНІТОРИНГУ, можуть конкретизувати і всю СУМУ!!!
показать весь комментарий
21.04.2026 12:12 Ответить
Це зелене чмо хоч знає що таке інтеграція і як вона виглядає .
показать весь комментарий
21.04.2026 12:54 Ответить
 
 