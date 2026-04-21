Зеленский подписал закон об интеграции энергорынка Украины с ЕС

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 12087-д об объединении энергетических рынков Украины и Европейского Союза.

Закон был принят парламентом 7 апреля во втором чтении и направлен на создание комплексной правовой базы для интеграции украинского рынка электроэнергии во внутренний рынок ЕС.

Документ предусматривает запуск механизма объединения рынков электроэнергии (market coupling) как для торговли "на сутки вперед", так и для внутрисуточного рынка. Это позволит согласовывать цены и объемы электроэнергии между Украиной и европейскими торговыми зонами.

Также закон предусматривает внедрение европейской модели оценки рисков в энергетике, введение механизмов обеспечения мощности, а также новых инструментов функционирования рынка.

Отдельно регулируется взаимодействие между оператором системы передачи и оператором рынка для обеспечения трансграничной торговли электроэнергией. Усиливается также роль потребителей через развитие энергетических объединений и института активного потребителя.

