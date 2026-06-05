В Україні запустили онлайн-платформу для визначення перспективних територій для "зеленої" генерації

Міністерство енергетики України запускає в тестовому режимі інформаційну платформу для визначення найперспективніших територій для розміщення об'єктів "зеленої" генерації.

Як повідомили в Міненерго, проєкт запускається спільно з данськими партнерами.

"Ми створюємо чіткий і прозорий інструмент, який допоможе державі, бізнесу та громадам ефективніше розміщувати нові енергетичні потужності", – сказано в повідомленні.

Що передбачено

Онлайн-платформа зеленого зонування дозволяє оцінювати придатність територій для розвитку відновлюваних джерел енергії, враховуючи сонячний і вітровий потенціал, близькість до енергетичної інфраструктури та інші фактори.

"Платформа розроблена відповідно до положень Ukraine Facility на 2024–2027 роки та регламентів Європейського Союзу. Це стане важливим кроком в розвитку відновлюваної енергетики в Україні та посилить нашу енергетичну незалежність", – наголосили в Міненерго.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

ВДЕ в Україні

Наприкінці травня Кабінет Міністрів України оновив правила проведення аукціонів, за якими визначається підтримка нових проєктів відновлюваної енергетики, та збільшив її обсяг на поточний рік.

До того повідомлялося, що Україна планує завершити поточний рік із виробництвом близько 150 млн кубометрів біометану.

У квітні стало відомо, що Європейський банк реконструкції та розвитку розглядатиме для фінансування в Україні проєкти відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) та, зокрема, установок зберігання енергії (УЗЕ), при наявності низки умов. Це 30-40% власного капіталу, досвід роботи в енергосекторі України, а також якісна підготовка проєктів та чіткі графіки реалізації.

Як повідомлялося, державне підприємство "Гарантований покупець" за період січня-грудня 2025 року сплатило виробникам енергії з відновлюваних джерел енергії 54,3 млрд грн.

На початку листопада минулого року Кабінет Міністрів удосконалив механізм отримання державної підтримки фізичним особам, які встановлюють у власних домогосподарствах генеруючі установки, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії.

У березні 2026 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування енергетичних ринків, конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії та посилення енергетичної стійкості".