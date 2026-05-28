Кабмін збільшив квоту підтримки відновлюваної енергетики на цей рік. Які проєкти передбачені?

Кабінет Міністрів України оновив правила проведення аукціонів, за якими визначається підтримка нових проєктів відновлюваної енергетики, та збільшив її обсяг на поточний рік.

Як повідомили в Міністерстві енергетики, відповідні зміни внесені до розпорядження Кабміну від 1 квітня 2026 року №298.

Що хочуть підтримати

Як зазначається, цьогоріч держава готова підтримати нові проєкти відновлюваної енергетики загальною потужністю до 1 ГВт.

Зокрема, це:

700 МВт – вітрова генерація;

150 МВт – інші види відновлюваної енергетики (біогаз, біомаса та мала гідроенергетика);

50 МВт – сонячна генерація;

окрему квоту в 100 МВт встановлено для сонячних електростанцій у поєднанні з установками зберігання енергії. Такі системи дозволяють накопичувати електроенергію у періоди профіциту та використовувати її під час пікового споживання або дефіциту, що допомагає ефективніше балансувати енергосистему.

Механізм підримки

За словами першого віцепрем'єр-міністра України – міністра енергетики Дениса Шмигаля, підтримка відновлюваної енергетики буде здійснюватися через механізм ринкової премії: держава компенсує різницю між фактичною ринковою ціною електроенергії та ціною, визначеною за результатами аукціону.

"Це заохотить будівництво нової генерації та залучить додаткові приватні інвестиції в сектор відновлюваної енергетики. Це також сприятиме формуванню нової архітектури енергетики України, де ключовою є автономність регіонів, територій, громад та окремих об’єктів", – наголосив Шмигаль.

У міненерго зазначили, що такий підхід дозволяє:

стимулювати чесну конкуренцію між виробниками;

зменшити навантаження на державу та споживачів;

забезпечити прогнозованість для інвесторів;

створити умови для залучення банківського фінансування та міжнародних інвестицій;

пришвидшити будівництво нових енергетичних об’єктів.

Аукціони з підтримки

Окрім того, уряд затвердив оновлений графік проведення аукціонів із розподілу квот підтримки на 2026 рік, проведення яких заплановано на вересень-жовтень.

Також установлено індикативні прогнозні показники річних квот підтримки на 2027-2030 роки, що дає ринку довгострокове бачення та дозволяє інвесторам завчасно планувати нові проєкти в Україні.

Раніше повідомлялося, що Україна планує завершити поточний рік із виробництвом близько 150 млн кубометрів біометану.

Наприкінці квітня стало відомо, що Європейський банк реконструкції та розвитку розглядатиме для фінансування в Україні проєкти відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) та, зокрема, установок зберігання енергії (УЗЕ), при наявності низки умов. Це 30-40% власного капіталу, досвід роботи в енергосекторі України, а також якісна підготовка проєктів та чіткі графіки реалізації.

До того повідомлялося, що у Львівській області в 2026 році планується запуск 62 об'єктів генерації потужністю понад 300 МВт, що посилить енергетичну самодостатність регіону.

На початку листопада минулого року Кабінет Міністрів удосконалив механізм отримання державної підтримки фізичним особам, які встановлюють у власних домогосподарствах генерувальні установки, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії.

Також повідомлялося, що від початку 2025 року в Україні побудовано 324 МВт нових потужностей вітроелектростанцій, тоді як за два попередні роки – між 2022 роком та першим кварталом 2025 року – було введено 248 МВт нових ВЕС.

У березні 2026 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування енергетичних ринків, конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії та посилення енергетичної стійкості".