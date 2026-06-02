Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Ринок електроенергії
809 5

Україна майже втричі збільшила експорт електроенергії: хто основні імпортери?. ІНФОГРАФІКА

Україна майже втричі збільшила експорт електроенергії: хто основні імпортери?

У травні 2026 року Україна збільшила експорт електроенергії у 2,8 раза порівняно з квітнем ‒ до 94 тис. МВт-год.

Про це свідчать дані моніторингу ExPro Electricity.

Експорт

Найбільше зростання зафіксовано за румунським напрямком, де обсяги постачання зросли більш ніж у п’ять разів і досягли 16,2 тис. МВт-год.

Найбільша частка експорту традиційно припала на угорський напрямок, який забезпечив 64% усіх зовнішніх поставок електроенергії у травні.

Загалом із початку 2026 року Україна експортувала 157,5 тис. МВт-год електроенергії. Водночас у січні та лютому експорт був відсутній. У річному вимірі обсяги травневого експорту майже не змінилися порівняно з травнем 2025 року.

графік

Імпорт

За розрахунками ExPro, у травні імпорт електроенергії знизився на 29% порівняно з квітнем і становив 398 тис. МВт-год.

Постачання зменшилися за всіма напрямками, окрім Словаччини. Найбільша частка імпорту також припала на угорський напрямок ‒ 52% загального обсягу. Водночас у порівнянні з травнем 2025 року імпорт електроенергії до України зріс на 3%.

Попри зростання експорту, Україна залишається нетто-імпортером електроенергії. У травні обсяги імпорту більш ніж у чотири рази перевищували експортні поставки.

графік

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як повідомлялося, 30 травня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила постанову №789, якою збільшено порогову потужність для безліцензійного зберігання енергії з 150 кВт до 5 МВт.

Нагадаємо, в Україні до 1 червня цього року мав бути завершений перший етап зведення систем захисту об’єктів критичної інфраструктури. На реалізацію заходів фізичної безпеки спрямовано 22,1 млрд грн.

Автор: 

імпорт (2632) Україна (828) експорт (4221) електроенергія (4682)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Галущенко з шмигалем і міндічем, глибоко затурбовані, такою бездіяльністю милованова і свириденко???
показати весь коментар
02.06.2026 15:17 Відповісти
Яка ще бездіяльність свириденок і які шмигалі з міндічами ? Що ти несеш ? Ти хоч текст читаєш чи просто спамиш де попало ?
показати весь коментар
02.06.2026 15:29 Відповісти
Нагадаємо, в Україні до 1 червня цього року мав бути завершений перший етап зведення систем захисту об'єктів критичної інфраструктури. На реалізацію заходів фізичної безпеки спрямовано 22,1 млрд грн. Джерело: https://censor.net/n4006338

Где двушки на мАЦкву, свириденко, милованов ? Вот это и есть бездеетельность, бабки мимо пролетают.
показати весь коментар
02.06.2026 16:35 Відповісти
Пфф...
Можно експорт ще збільшити (бо ахметка бідує), на кошт обмеження електрики для населення...
тому що: аномальний мороз, аномальна спека, багато дощів, мало дощів, багато ударів, ...
показати весь коментар
02.06.2026 16:45 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 