Україна майже втричі збільшила експорт електроенергії: хто основні імпортери?. ІНФОГРАФІКА

У травні 2026 року Україна збільшила експорт електроенергії у 2,8 раза порівняно з квітнем ‒ до 94 тис. МВт-год.

Про це свідчать дані моніторингу ExPro Electricity.

Експорт

Найбільше зростання зафіксовано за румунським напрямком, де обсяги постачання зросли більш ніж у п’ять разів і досягли 16,2 тис. МВт-год.

Найбільша частка експорту традиційно припала на угорський напрямок, який забезпечив 64% усіх зовнішніх поставок електроенергії у травні.

Загалом із початку 2026 року Україна експортувала 157,5 тис. МВт-год електроенергії. Водночас у січні та лютому експорт був відсутній. У річному вимірі обсяги травневого експорту майже не змінилися порівняно з травнем 2025 року.

Імпорт

За розрахунками ExPro, у травні імпорт електроенергії знизився на 29% порівняно з квітнем і становив 398 тис. МВт-год.

Постачання зменшилися за всіма напрямками, окрім Словаччини. Найбільша частка імпорту також припала на угорський напрямок ‒ 52% загального обсягу. Водночас у порівнянні з травнем 2025 року імпорт електроенергії до України зріс на 3%.

Попри зростання експорту, Україна залишається нетто-імпортером електроенергії. У травні обсяги імпорту більш ніж у чотири рази перевищували експортні поставки.

Як повідомлялося, 30 травня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила постанову №789, якою збільшено порогову потужність для безліцензійного зберігання енергії з 150 кВт до 5 МВт.

Нагадаємо, в Україні до 1 червня цього року мав бути завершений перший етап зведення систем захисту об’єктів критичної інфраструктури. На реалізацію заходів фізичної безпеки спрямовано 22,1 млрд грн.