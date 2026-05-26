Громади в Україні наразі мають 7,5% газової генерації від запланованого, – Міненерго

Громади в Україні вже побудували понад 200 МВт газової генерації із запланованих 1,5 ГВт.

Про це повідомила заступниця міністра енергетики України Валентина Москаленко, передає Інтерфакс-Україна.

"У наших регіональних планах закладено 1,5 ГВт газової генерації. Наразі за нашим моніторингом ми бачимо з початку березня понад 200 МВт", – розповіла Москаленко.

Вона пояснила, що це те, що громади поступово вводять "силами донорів, місцевих бюджетів і силами бізнесу".

Москаленко додала, що держава зі свого боку допомагає коштами держбюджету приєднати установки до мереж.

"Держава буде підтримувати ті громади, в яких не вистачає грошей, коштами на приєднання до мереж", – зазначила вона.

Як повідомлялося, в Україні станом на початок лютого цього року з початку повномасштабної війни введено в експлуатацію 1,4 ГВт газової розподіленої генерації – 1,1 ГВт приєднані до електричних мереж та 0,3 ГВт встановлені для забезпечення власних потреб.

У березні Кабінет Міністрів виділив 946,4 млн грн із резервного фонду держбюджету на завершення будівельних робіт та приєднання газової розподіленої генерації у трьох південних регіонах.

У квітні перший віцепрем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна створює нову архітектуру енергетичної системи, яка складатиметься з мережі "енергетичних сот", а також планує ввести в роботу 1,5 ГВт нової розподіленої газової генерації вже цього року.