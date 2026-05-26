Громади в Україні наразі мають 7,5% газової генерації від запланованого, – Міненерго
Громади в Україні вже побудували понад 200 МВт газової генерації із запланованих 1,5 ГВт.
Про це повідомила заступниця міністра енергетики України Валентина Москаленко, передає Інтерфакс-Україна.
"У наших регіональних планах закладено 1,5 ГВт газової генерації. Наразі за нашим моніторингом ми бачимо з початку березня понад 200 МВт", – розповіла Москаленко.
Вона пояснила, що це те, що громади поступово вводять "силами донорів, місцевих бюджетів і силами бізнесу".
Москаленко додала, що держава зі свого боку допомагає коштами держбюджету приєднати установки до мереж.
"Держава буде підтримувати ті громади, в яких не вистачає грошей, коштами на приєднання до мереж", – зазначила вона.
Газова генерація в Україні
Як повідомлялося, в Україні станом на початок лютого цього року з початку повномасштабної війни введено в експлуатацію 1,4 ГВт газової розподіленої генерації – 1,1 ГВт приєднані до електричних мереж та 0,3 ГВт встановлені для забезпечення власних потреб.
У березні Кабінет Міністрів виділив 946,4 млн грн із резервного фонду держбюджету на завершення будівельних робіт та приєднання газової розподіленої генерації у трьох південних регіонах.
У квітні перший віцепрем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна створює нову архітектуру енергетичної системи, яка складатиметься з мережі "енергетичних сот", а також планує ввести в роботу 1,5 ГВт нової розподіленої газової генерації вже цього року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
200МВт - то громади поступово вводять "силами донорів, місцевих бюджетів і силами бізнесу" Джерело: https://censor.net/n4005186
І все це від "заступниця міністра енергетики України Валентина Москаленко" Джерело: https://censor.net/n4005186
Тобто КМУ (читай "Банкова") в бюджеті запланував, а ВРУ (читай "моносброд Банкової") ухвалила 1,5 ГВт (з виділенням коштів), але гроші на це не дає і чекає поки в регіонах самі якось розберуться ("силами донорів, місцевих бюджетів..."). А грощі де? Уже в "Династії" чи тільки на шляху до неї?