Зеленский: Часть громад отстает в реализации планов обеспечения устойчивости, будут кадровые выводы
Президент Владимир Зеленскийзаслушал доклады премьер-министра Юлии Свириденко и председателя правления НАК "Нафтогаз" Сергея Корецкого о подготовке к зиме.
Об этом глава государства рассказал в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Накопление ресурсов и защита
"Продолжаем подготовку к зимнему периоду: газ для Украины, защита нашей энергогенерации и логистических путей, поставки необходимого оборудования. Важно, что правительство Украины и "Нафтогаз" абсолютно четко выполняют задачи по развитию сети дополнительных энергетических партнерств для Украины, которая сможет поддержать наше государство и людей этой зимой и в долгосрочной перспективе", — рассказал глава государства.
Новые энергетические соглашения в июле
В частности, Корецкий доложил о работе на уровне энергетических компаний: к июлю готовятся соответствующие соглашения.
"Благодарен всем партнерам за готовность сотрудничать с Украиной на равных. Определили также политические приоритеты, которые можем усилить на уровне отношений с лидерами государств", — сказал президент.
Обеспечение топливом, планы устойчивости и возможные кадровые изменения
В свою очередь Свириденко доложила об обеспечении нашей страны необходимыми объемами топлива, а также о реализации в регионах соответствующих планов устойчивости.
"Часть громад, к сожалению, отстает в подготовительной работе. Будем делать выводы, в том числе и кадровые", — подчеркнул Зеленский.
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гундосий кадровний висновник!!!!!
але! бачите, яка хитросрака свириденка???
у всьому винні громади!!!!