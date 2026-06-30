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Зеленский: Часть громад отстает в реализации планов обеспечения устойчивости, будут кадровые выводы

Зеленский провел совещание по вопросам подготовки к зиме

Президент Владимир Зеленскийзаслушал доклады премьер-министра Юлии Свириденко и председателя правления НАК "Нафтогаз" Сергея Корецкого о подготовке к зиме. 

Об этом глава государства рассказал в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Накопление ресурсов и защита

"Продолжаем подготовку к зимнему периоду: газ для Украины, защита нашей энергогенерации и логистических путей, поставки необходимого оборудования. Важно, что правительство Украины и "Нафтогаз" абсолютно четко выполняют задачи по развитию сети дополнительных энергетических партнерств для Украины, которая сможет поддержать наше государство и людей этой зимой и в долгосрочной перспективе", — рассказал глава государства.

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Новые энергетические соглашения в июле

В частности, Корецкий доложил о работе на уровне энергетических компаний: к июлю готовятся соответствующие соглашения.

"Благодарен всем партнерам за готовность сотрудничать с Украиной на равных. Определили также политические приоритеты, которые можем усилить на уровне отношений с лидерами государств", — сказал президент.

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Обеспечение топливом, планы устойчивости и возможные кадровые изменения 

В свою очередь Свириденко доложила об обеспечении нашей страны необходимыми объемами топлива, а также о реализации в регионах соответствующих планов устойчивости.

"Часть громад, к сожалению, отстает в подготовительной работе. Будем делать выводы, в том числе и кадровые", — подчеркнул Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24690) Нафтогаз (3067) Свириденко Юлия (494) Корецкий Сергей (6)
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Топ комментарии
+12
от жеж довбойоб!!!!
гундосий кадровний висновник!!!!!
але! бачите, яка хитросрака свириденка???
у всьому винні громади!!!!
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30.06.2026 19:33 Ответить
+10
А если еще проверить как обстоят дела с потужнистю и незламнистю - то вообще тушите свет.
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30.06.2026 19:30 Ответить
+8
Аха, щаз в Києві за розвалену ТЕЦ4 Кличка прибере...блін, я мрію щоб Віталік йому втащив...
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30.06.2026 19:35 Ответить

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