Зеленский: Часть громад отстает в реализации планов обеспечения устойчивости, будут кадровые выводы

Президент Владимир Зеленскийзаслушал доклады премьер-министра Юлии Свириденко и председателя правления НАК "Нафтогаз" Сергея Корецкого о подготовке к зиме.

Об этом глава государства рассказал в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Накопление ресурсов и защита

"Продолжаем подготовку к зимнему периоду: газ для Украины, защита нашей энергогенерации и логистических путей, поставки необходимого оборудования. Важно, что правительство Украины и "Нафтогаз" абсолютно четко выполняют задачи по развитию сети дополнительных энергетических партнерств для Украины, которая сможет поддержать наше государство и людей этой зимой и в долгосрочной перспективе", — рассказал глава государства.

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Новые энергетические соглашения в июле

В частности, Корецкий доложил о работе на уровне энергетических компаний: к июлю готовятся соответствующие соглашения.

"Благодарен всем партнерам за готовность сотрудничать с Украиной на равных. Определили также политические приоритеты, которые можем усилить на уровне отношений с лидерами государств", — сказал президент.

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Обеспечение топливом, планы устойчивости и возможные кадровые изменения

В свою очередь Свириденко доложила об обеспечении нашей страны необходимыми объемами топлива, а также о реализации в регионах соответствующих планов устойчивости.

"Часть громад, к сожалению, отстает в подготовительной работе. Будем делать выводы, в том числе и кадровые", — подчеркнул Зеленский.

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