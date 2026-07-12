Свириденко піде з посади прем’єр-міністра, - Зеленський

Прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Політична стратегія

Як наголосив глава держави, Україна змінює свою політичну стратегію. За кожен пріоритетний зовнішньополітичний напрямок відповідатиме конкретна людина зі значним досвідом, яка здатна реалізувати те, про що він домовляється на рівні лідерів і що очікує Український народ.

Домовленості зі США

"Серед таких напрямків найбільш визначні - Сполучені Штати й наші домовленості щодо ліцензій на виробництво "петріотів" та інша двостороння безпекова співпраця, яка має відображатись у чітких здобутках наших держав і компаній України та Америки; європейський антибалістичний проєкт, який може стати одним з найбільших кроків на посилення Європи за це десятиліття; Європейський Союз, із яким потрібен чіткий рух до членства України й поглиблення усіх наших звʼязків – економічних, політичних, культурних; держави – сусіди України, відносини з якими потребують нової основи, і особливо це стосується Польщі та Угорщини; регіон Близького Сходу та Затоки як один із найбільш перспективних глобальних напрямків безпекової та економічної співпраці; Китай; ключові міжнародні організації, які впливають на глобальні рішення та можуть більше допомогти закінченню російської війни проти України", - йдеться у повідомленні.

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Так само, за словами Зеленського, буде й у внутрішній роботі.

"Зараз є нові виклики і нові завдання. Потребує значного посилення вся робота у прифронтових та прикордонних областях України, які щодня зазнають російських ударів. Розраховую на збільшення постачання нашій армії необхідної зброї, усіх типів дронів", - додав він.

Окрім того, він наголосив, що надзвичайно важливий напрямок - це підготовка до зими, і Україні потрібна готовність до всіх загроз, які можуть виникнути.

Нова посада для Свириденко

Зеленський також акцентував увагу, що має бути прискорена трансформація державних компаній, від яких значно залежить стійкість України.

"Окремої, спеціальної уваги потребують і домовленості України з партнерами у сфері відновлення. Відповідно, в Україні розпочнуться і кадрові зміни, які мають гарантувати реалізацію оновленої політичної стратегії. Ми обговорили деталі з премʼєр-міністром України Юлією Свириденко. Визначили, що для змін потрібне оновлення Кабінету Міністрів. Я вдячний Юлії за чітку, стабільну і ефективну роботу на посаді Премʼєр-міністра, за роки результативної роботи в команді України й запропонував очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером. Розраховую, що разом з парламентарями проведемо відповідні заміни в уряді України. Будуть також зміни у складі керівників правоохоронних органів", - резюмує глава держави.

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