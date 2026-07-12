Свириденко уйдет с должности премьер-министра, - Зеленский

Украина меняет свою политическую стратегию. За каждое приоритетное направление внешней политики будет отвечать конкретный человек с большим опытом, способный воплотить в жизнь то, о чем мы договариваемся на уровне лидеров и чего ожидает украинский народ.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Среди таких направлений наиболее значимыми являются: Соединенные Штаты и наши договоренности о лицензиях на производство "Пэтриотов", а также другое двустороннее сотрудничество в сфере безопасности, которое должно находить отражение в конкретных достижениях наших государств и компаний Украины и Америки; европейский антибаллистический проект, который может стать одним из крупнейших шагов по укреплению Европы за это десятилетие; Европейский Союз, с которым необходимо четкое продвижение к членству Украины и углублению всех наших связей - экономических, политических, культурных; государства - соседи Украины, отношения с которыми требуют новой основы, и особенно это касается Польши и Венгрии; регион Ближнего Востока и Персидского залива как одно из наиболее перспективных глобальных направлений сотрудничества в сфере безопасности и экономики; Китай; ключевые международные организации, которые влияют на глобальные решения и могут в большей степени способствовать прекращению российской войны против Украины", - говорится в сообщении.

То же самое, по словам Зеленского, касается и внутренней работы.

"Сейчас стоят новые вызовы и новые задачи. Требует значительного усиления вся работа в прифронтовых и приграничных областях Украины, которые ежедневно подвергаются российским ударам. Рассчитываю на увеличение поставок нашей армии необходимого оружия, всех типов дронов", - добавил он.

Кроме того, он подчеркнул, что чрезвычайно важным направлением является подготовка к зиме, и Украине нужна готовность ко всем угрозам, которые могут возникнуть.

"Должна быть ускорена трансформация государственных компаний, от которых в значительной степени зависит устойчивость Украины. Отдельного, особого внимания требуют и договоренности Украины с партнерами в сфере восстановления. Соответственно, в Украине начнутся и кадровые изменения, которые должны гарантировать реализацию обновленной политической стратегии. Мы обсудили детали с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Мы пришли к выводу, что для перемен необходимо обновление Кабинета министров. Я благодарен Юлии за четкую, стабильную и эффективную работу на посту премьер-министра, за годы результативной работы в команде Украины и предложил ей возглавить новое важное направление в отношениях с ключевым партнером. Рассчитываю, что вместе с парламентариями мы проведем соответствующие замены в правительстве Украины. Также произойдут изменения в составе руководства правоохранительных органов", - резюмирует глава государства.