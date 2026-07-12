Зеленский встретился с главой "Нафтогаза" Корецким: обсуждали новую политическую стратегию государства. ФОТО
Сегодня, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя правления "Нафтогаза" Сергея Корецкого.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
О чем говорили?
Зеленский выразил благодарность Корецкому за эффективную работу во главе стратегических украинских государственных компаний - "Укрнафты" и "Нафтогаза".
"Это чрезвычайно сложная сфера с большим пересечением интересов, и важно, что Сергей обеспечил соблюдение национальных интересов Украины в деятельности этих компаний. Как "Укрнафта", так и "Нафтогаз" вышли на заданные показатели национальных результатов. Сейчас возникают новые вызовы из-за российских ударов, в частности по энергетической инфраструктуре в приграничных и прифронтовых регионах, ударов по АЗС и другим объектам. Сегодня мы обсудили, какие шаги необходимы нашему государству для большей устойчивости Украины и обеспечения заданных результатов в рамках обновленной политической стратегии нашего государства. Слава Украине!" - отметил глава государства.
Что этому предшествовало?
Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.
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