Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на пост премьера рассматриваются 4 кандидата, - Железняк

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко уходит с поста и, вероятно, будет назначена послом в США; на данный момент на ее должность рассматриваются четыре кандидата.

Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Свириденко, похоже, уходит на должность посла в США. Это означает, что она покидает пост премьера и будет обновлено все правительство", - отметил он.

По словам нардепа, кандидата на пост премьер-министра пока нет.

"Из тех, кто рассматривается на данный момент: Корецкий; Шмыгаль; Федоров; Терехов", - написал Железняк.

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Что предшествовало

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.