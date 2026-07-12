Свириденко, ймовірно, буде призначена послом у США, на посаду прем’єра розглядаються 4 кандидати, - Железняк
Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко йде з посади та, ймовірно, буде призначена послом у США, на її посаду станом на зараз розглядаються чотири кандидати.
Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Свириденко походу йде на посла США. Це означає що вона покидає пост прем’єра і буде оновлений весь уряд", - зазначив він.
За словами нардепа, кандидата на посаду прем’єр-міністра поки немає.
"З тих хто розглядається станом на зараз: Корецький; Шмигаль; Федоров; Терехов", - написав Железняк.
Що передувало
Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.
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