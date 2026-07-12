Свириденко, ймовірно, буде призначена послом у США, на посаду прем’єра розглядаються 4 кандидати, - Железняк

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко йде з посади та, ймовірно, буде призначена послом у США, на її посаду станом на зараз розглядаються чотири кандидати.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Свириденко походу йде на посла США. Це означає що вона покидає пост прем’єра і буде оновлений весь уряд", - зазначив він.

За словами нардепа, кандидата на посаду прем’єр-міністра поки немає.

"З тих хто розглядається станом на зараз: Корецький; Шмигаль; Федоров; Терехов", - написав Железняк.

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Що передувало

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.