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Новости Новый Кабмин
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"Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера - Корецкий, Шмыгаль и Федоров, - Василевская-Смаглюк

Заседание фракции "Слуга народа"

Во вторник, 14 июля, состоится заседание фракции "Слуга народа", на котором будут обсуждаться кадровые вопросы и новый состав Кабмина.

Об этом сообщила в Telegram-канале депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

"Во вторник состоится заседание фракции, на котором будут обсуждаться кадровые вопросы", - отметила депутат.

Кто возглавит Кабмин?

Также она сообщает, что среди кандидатов на пост премьер-министра - Сергей Корецкий, Денис Шмыгаль, Михаил Федоров и мэры нескольких областных центров.

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Что этому предшествовало?

Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.

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Автор: 

Кабмин (13834) Слуга народа (2681) Федоров Михаил (749) Василевская-Смаглюк Ольга (68) Шмыгаль Денис (2971) Корецкий Сергей (6)
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Топ комментарии
+12
Раніше був шмигаль пущений по колу всюди, тепер хфедоров?🤦 Я в ****, воно ж по його обличчю видно що воно не знає що робить на посаді.
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12.07.2026 15:18 Ответить
+10
перестановка ліжок в публічному будинку
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12.07.2026 15:24 Ответить
+6
А ми думали Порошенко буде...чи Кличко...
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12.07.2026 15:17 Ответить

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