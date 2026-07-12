"Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера - Корецкий, Шмыгаль и Федоров, - Василевская-Смаглюк

Во вторник, 14 июля, состоится заседание фракции "Слуга народа", на котором будут обсуждаться кадровые вопросы и новый состав Кабмина.

Об этом сообщила в Telegram-канале депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

"Во вторник состоится заседание фракции, на котором будут обсуждаться кадровые вопросы", - отметила депутат.

Кто возглавит Кабмин?

Также она сообщает, что среди кандидатов на пост премьер-министра - Сергей Корецкий, Денис Шмыгаль, Михаил Федоров и мэры нескольких областных центров.

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Что этому предшествовало?

Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.

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