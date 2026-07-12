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"Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера - Корецкий, Шмыгаль и Федоров, - Василевская-Смаглюк
Во вторник, 14 июля, состоится заседание фракции "Слуга народа", на котором будут обсуждаться кадровые вопросы и новый состав Кабмина.
Об этом сообщила в Telegram-канале депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
"Во вторник состоится заседание фракции, на котором будут обсуждаться кадровые вопросы", - отметила депутат.
Кто возглавит Кабмин?
Также она сообщает, что среди кандидатов на пост премьер-министра - Сергей Корецкий, Денис Шмыгаль, Михаил Федоров и мэры нескольких областных центров.
Что этому предшествовало?
Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.
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+12 Vasya #607130
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+10 Yura Chuchudzhenko #597570
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+6 віктор федорович #394174
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