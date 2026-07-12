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"Слуга народу" 14 липня обговорить кадрові питання. Кандидати на прем’єра - Корецький, Шмигаль і Федоров, - Василевська-Смаглюк
У вівторок, 14 липня, відбудеться засідання фракції "Слуга народу", де обговорюватимуться кадрові питання і новий склад Кабміну.
Про це повідомила у телеграм-каналі депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
"У вівторок відбудеться засідання фракції, де обговорюватимуться кадрові питання", - зазначила депутатка.
Хто очолить Кабмін?
Також вона інформує, що серед кандидатів на посаду премʼєр-міністра - Сергій Корецький, Денис Шмигаль, Михайло Федоров та мери кількох обласних центрів.
Що передувало?
Як зазначалося, прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.
Топ коментарі
+13 Vasya #607130
показати весь коментар12.07.2026 15:18 Відповісти Посилання
+12 Yura Chuchudzhenko #597570
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+8 Kot Begemot #622630
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