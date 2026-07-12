"Слуга народу" 14 липня обговорить кадрові питання. Кандидати на прем’єра - Корецький, Шмигаль і Федоров, - Василевська-Смаглюк

У вівторок, 14 липня, відбудеться засідання фракції "Слуга народу", де обговорюватимуться кадрові питання і новий склад Кабміну.

Про це повідомила у телеграм-каналі депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

"У вівторок відбудеться засідання фракції, де обговорюватимуться кадрові питання", - зазначила депутатка.

Хто очолить Кабмін?

Також вона інформує, що серед кандидатів на посаду премʼєр-міністра - Сергій Корецький, Денис Шмигаль, Михайло Федоров та мери кількох обласних центрів.

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Що передувало?

Як зазначалося, прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.

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