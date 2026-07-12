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Новини Новий Кабмін
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"Слуга народу" 14 липня обговорить кадрові питання. Кандидати на прем’єра - Корецький, Шмигаль і Федоров, - Василевська-Смаглюк

Засідання фракції Слуги народу

У вівторок, 14 липня, відбудеться засідання фракції "Слуга народу", де обговорюватимуться кадрові питання і новий склад Кабміну.

Про це повідомила у телеграм-каналі депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

"У вівторок відбудеться засідання фракції, де обговорюватимуться кадрові питання", - зазначила депутатка.

Хто очолить Кабмін?

Також вона інформує, що серед кандидатів на посаду премʼєр-міністра -  Сергій Корецький, Денис Шмигаль, Михайло Федоров та мери кількох обласних центрів.

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Що передувало?

Як зазначалося, прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.

Також читайте: Росія знову атакувала обєкти "Нафтогазу" у двох областях: є руйнування, їх роботу зупинено

Автор: 

Кабмін (14264) Слуга народу (2868) Федоров Михайло (1180) Василевська-Смаглюк Ольга (72) Шмигаль Денис (4952) Корецький Сергій (38)
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Топ коментарі
+13
Раніше був шмигаль пущений по колу всюди, тепер хфедоров?🤦 Я в ****, воно ж по його обличчю видно що воно не знає що робить на посаді.
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12.07.2026 15:18 Відповісти
+12
перестановка ліжок в публічному будинку
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12.07.2026 15:24 Відповісти
+8
У мене була собачка породи пікінез. Доволі клята як на свій зріст. Так коли вона розізлиться, вона так люто гавкала і у неї очі аж з орбіт вилізали, ми боялись за неї і старались її не злити. Так само і ця Смаглюк. Коли її запрошували на якусь дискусію на ТВканал "Прямий" і вона вступала в жорстке обговорення, захищаючи блазня, в неї також очі майже вилізали з орбіт. Так що я побоююсь за її зір.
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12.07.2026 15:28 Відповісти

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