Зеленський заслухав доповідь Федорова: Трансформація всіх процесів в Силах оборони має продовжитися

У неділю, 12 липня, президент Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра оборони Михайла Федорова.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

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Про що йшлося?

"Обговорили, що саме вже реалізовано у сфері оборони із визначених завдань і які додаткові організаційні зміни, рішення та домовленості з партнерами можуть додати міцності Україні. Ключовий виклик в обороні – звісно, посилення ППО, і особливо це стосується захисту наших міст і сіл від російського терору дронами різних типів", - заявив президент.

Окремо Зеленський наголосив на тому, що має бути продовжена і трансформація всіх процесів в Силах оборони України, які можуть підтримати мотивацію наших воїнів, а також забезпечення бойових бригад особовим складом.

"Усі ми розуміємо виклики. Важливо, щоб необхідне лідерство у сфері оборони спрацювало. Вдячний за технологічну роботу і відповідні інновації, які вже були реалізовані", - додав глава держави.

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Що передувало?

Як зазначалося, прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.

За словами Железняка, Свириденко, ймовірно, буде призначена послом у США, на посаду прем’єра розглядаються 4 кандидати.

Василенко-Смаглюк інформує, що "Слуга народу" 14 липня обговорить кадрові питання. Кандидати на прем’єра - Корецький, Шмигаль і Федоров.

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