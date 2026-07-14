Підрозділи Deep Strike об’єднають під єдиним командуванням, - Генштаб

У Збройних силах України створюють Командування далекобійного (глобального) впливу, яке об'єднає під єдиним управлінням підрозділи, що завдають ударів по території РФ засобами Deep Strike.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Українській правді" розповів речник Генерального штабу ЗСУ майор Дмитро Лиховій.

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"Системна робота Збройних сил України з ураження противника на всю глибину його оперативної та стратегічної побудови постійно розширюється й удосконалюється. Саме тому ухвалено рішення вивести організацію цієї діяльності на якісно новий рівень.

Якщо коротко, різнорідні підрозділи, які здійснюють удари по території держави-агресора засобами Deep Strike, об'єднуються під єдиним командуванням.

Командування далекобійного (глобального) впливу здійснюватиме управління міжвідомчим угрупованням Сил оборони, яке діятиме за єдиним задумом і планом", - зазначив Лиховій.

Для чого створюють нове командування

Речник Генштабу зазначив, що це дасть змогу ефективніше використовувати засоби дальнього вогневого ураження, покращити планування та координацію операцій, а також перейти від окремих високоточних ударів до єдиної довгострокової стратегії ураження військового й економічного потенціалу противника.

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За словами Лиховія, об'єднання всіх засобів дальнього вогневого ураження під єдиним командуванням дасть змогу перейти від окремих високоточних ударів до реалізації єдиної довгострокової стратегії. Це дозволить системно та комплексно уражати ключові військові й економічні об'єкти противника, досягаючи значно більшого ефекту.

Лиховій також зазначив, що створення Командування далекобійного (глобального) впливу є відповіддю на стрімке розширення операцій Deep Strike.

Які підрозділи увійдуть до складу

До нового командування увійдуть підрозділи ударних безпілотних систем дальньої дії, ракетні підрозділи, підрозділи морських безекіпажних систем, а також необхідні сили забезпечення.

Водночас, за словами Лиховія, йдеться не про створення нових військових частин, а про перепідпорядкування вже існуючих найбільш ефективних підрозділів ракетних військ і Сил безпілотних систем. Також їх посилюватимуть оперативно підпорядковані підрозділи ударних БпЛА інших складових Сил оборони.

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