Ворог 73 рази атакував позиції Сил оборони, найбільше боїв на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб

Від початку доби 15 липня російські окупанти 73 рази атакували позиції Сил оборони.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Нескучне, Волфине, Вільна Слобода, Уланове, Харківка, Бунякине, Безсалівка; на Чернігівщині — Клюси. Авіаударів зазнали Суми та Товстодубове.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках окупанти шість разів штурмували позиції наших оборонців, завдали одного авіаудару, скинувши дві авіабомби, здійснили 30 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

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Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники сім разів намагалися прорвати оборону в районі Стариці та у бік населених пунктів Ізбицьке, Кутьківка, Шев’яківка, Хатнє й Амбарне. Три боєзіткнення досі тривають.

в районі Стариці та у бік населених пунктів Ізбицьке, Кутьківка, Шев’яківка, Хатнє й Амбарне. На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував у бік Куп’янська та Курилівки.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири спроби загарбників просунутися у бік населених пунктів Лиман, Озерне та в районі Новоселівки. Одна атака триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали 13 ворожих атак у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та в районах Різниківки й Закітного. Три боєзіткнення досі тривають.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили дві атаки в районі Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбили 17 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Софіївка та в бік Вільного й Кучерового Яру.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 17 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Дорожнє, Сухецьке, Родинське, Гришине, Удачне, Новосергіївка та в бік Шевченка.

На Олександрівському напрямку ворог один раз намагався просунутися у бік Вороного.

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Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили п’ять ворожих атак у бік населених пунктів Гірке, Цвіткове, Воздвижівка, Верхня Терса та Чарівне.

у бік населених пунктів Гірке, Цвіткове, Воздвижівка, Верхня Терса та Чарівне. На Оріхівському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших захисників у районі Плавнів.

На Придніпровському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

"Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу", - додали у Генштабі.

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