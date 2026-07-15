Враг 73 раза атаковал позиции Сил обороны, больше всего боев на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

С начала суток 15 июля российские оккупанты 73 раза атаковали позиции Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренек, Нескучное, Волфино, Вольная Слобода, Уланово, Харьковка, Бунякино, Безсаловка; в Черниговской области — Клюсы. Авиаудары пришлись на Сумы и Товстодубово.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях оккупанты шесть раз штурмовали позиции наших защитников, нанесли один авиаудар, сбросив две авиабомбы, осуществили 30 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

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Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении захватчики семь раз пытались прорвать оборону в районе Старицы и в сторону населенных пунктов Избицкое, Кутьковка, Шевьяковка, Хатне и Амбарное. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

в районе Старицы и в сторону населенных пунктов Избицкое, Кутьковка, Шевьяковка, Хатне и Амбарное. На Купянском направлении враг трижды атаковал в сторону Купянска и Куриловки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили четыре попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Лиман, Озерное и в районе Новоселовки. Одна атака продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны отразили 13 вражеских атак в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районах Ризниковки и Закитного. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили две атаки в районе Никифоровки.

На Константиновском направлении наши защитники отразили 17 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Софиевка, а также в направлении Вольного и Кучерова Яра.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 17 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Дорожное, Сухецкое, Родинское, Гришино, Удачное, Новосергиевка и в сторону Шевченко.

На Александровском направлении враг один раз пытался продвинуться в сторону Вороного.

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Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили пять вражеских атак в сторону населенных пунктов Горькое, Цветково, Воздвижевка, Верхняя Терса и Чаривное.

в сторону населенных пунктов Горькое, Цветково, Воздвижевка, Верхняя Терса и Чаривное. На Ореховском направлении враг дважды штурмовал позиции наших защитников в районе Плавней.

На Приднепровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.

"Украинские войска изматывают противника вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", — добавили в Генштабе.

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