За сутки на фронте произошло 260 боевых столкновений. Наиболее ожесточенные бои велись на Покровском направлении - отражено 44 атаки, - Генштаб

За сутки на фронте зафиксировано 260 боевых столкновений. Больше всего атак россияне совершили на Покровском направлении, где ВСУ отразили 44 штурма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Вчера противник нанес два ракетных удара с применением девяти ракет и 88 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 244 управляемые авиабомбы. Кроме того, захватчики применили 8866 дронов-камикадзе и осуществили 3062 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 44 - из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки враг нанес авиационный удар по городу Сумы.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отразили три вражеских штурма. В то же время агрессор нанес один авиационный удар с применением трех управляемых авиабомб и осуществил 76 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили восемь атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Волчанска, Лимана и Старицы, а также в направлениях Григоровки, Караичного, Ивановки и Малого Бурлука.

На Купянском направлении враг четыре раза атаковал в районах Купянска и Подолов, а также в направлениях Боровской Андреевки и Петропавловки.

Попытки вклиниться в нашу оборону были отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты одиннадцать раз атаковали в районах Лимана, Ставков и Дибровы, а также в направлениях Новоселовки и Дружелюбровки.

На Славянском направлении противник совершил 23 штурмовых действия в районах Пискуновки, Кривой Луки, Закитного и Резниковки, а также в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты десять раз атаковали в районе Тихоновки, а также в направлениях Федоровки Второй, Малиновки и Никифоровки.

На Константиновском направлении зафиксировано девятнадцать атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Константиновки и Ильиновки, а также в направлениях Иванополья и Русина Яра.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники отразили 44 атаки. Враг проявлял активность в районах Новоалександровки, Шахово, Белицкого, Родинского и Сергеевки, а также осуществлял штурмы в направлениях Нового Шахово, Гришино, Кучерова Яра, Софиевки, Никаноровки, Дорожного, Нового Донбасса, Каменки, Котлино, Молодецкого, Удачного и Новоподогородного.

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На Александровском направлении захватчики совершили три атаки в направлении населенных пунктов Воскресенка, Александроград и Поддубное.

На Гуляйпольском направлении оккупанты атаковали тринадцать раз. Враг пытался продвинуться в районах Гуляйпольского, Новоселовки и Верхней Терсы, а также в направлениях Чаривного, Староукраинки, Сладкого, Доброполья, Горького и Воздвижевки.

На Ореховском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пятнадцать районов сосредоточения живой силы противника, четыре артиллерийские системы и один другой важный объект противника.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1320 человек. Также уничтожены четыре танка, шесть боевых бронированных машин, 53 артиллерийские системы, четыре реактивные системы залпового огня, две ракеты, пятнадцать наземных робототехнических комплексов, 2034 беспилотных летательных аппарата, 428 единиц автомобильной и пять единиц специальной техники противника