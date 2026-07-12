Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 419 090 человек (+1 320 за сутки), 12 120 танков, 45 807 артиллерийских систем, 24 928 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 419 090 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.07.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 419 090 (+1 320) человек (уничтожены и ранены)
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танков – 12 120 (+4) шт.
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боевых бронированных машин — 24 928 (+6) шт.
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артиллерийских систем — 45 807 (+53) шт.
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РСЗО / MLRS – 1 928 (+4) ед.
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средства ПВО / anti-aircraft systems – 1 485 (+0) шт.
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самолетов / aircraft – 437 (+0) шт.
вертолетов – 353 (+0) шт.
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наземные робототехнические комплексы – 1 883 (+15) шт.
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БПЛА оперативно-тактического уровня – 403 959 (+2 034) шт.
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крылатые ракеты – 4 889 (+2) шт.
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корабли / катера – 33 (+0) шт.
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подводные лодки – 2 (+0) шт.
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автомобильная техника и автоцистерны – 119 038 (+428) шт.
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специальная техника – 4 407 (+5) ед.
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