Зальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 419 090 осіб (+1 320 за добу), 12 120 танків, 45 807 артсистем, 24 928 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 419 090 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.07.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 419 090 (+1 320) осіб (ліквідовано та поранено)
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танків – 12 120 (+4) од.
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бойових броньованих машин – 24 928 (+6) од.
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артилерійських систем – 45 807 (+53) од.
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РСЗВ / MLRS – 1 928 (+4) од.
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засоби ППО / anti-aircraft systems – 1 485 (+0) од.
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літаків / aircraft – 437 (+0) од.
гелікоптерів – 353 (+0) од.
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наземні робототехнічні комплекси – 1 883 (+15) од.
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БПЛА оперативно-тактичного рівня – 403 959 (+2 034) од.
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крилаті ракети – 4 889 (+2) од.
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кораблі / катери – 33 (+0) од.
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підводні човни – 2 (+0) од.
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автомобільна техніка та автоцистерни – 119 038 (+428) од.
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спеціальна техніка – 4 407 (+5) од.
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