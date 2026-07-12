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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Зальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 419 090 осіб (+1 320 за добу), 12 120 танків, 45 807 артсистем, 24 928 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 419 090 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.07.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 419 090 (+1 320) осіб (ліквідовано та поранено)

  • танків – 12 120 (+4) од.

  • бойових броньованих машин – 24 928 (+6) од.

  • артилерійських систем – 45 807 (+53) од.

  • РСЗВ / MLRS – 1 928 (+4) од.

  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1 485 (+0) од.

  • літаків / aircraft – 437 (+0) од.

    гелікоптерів – 353 (+0) од.

  • наземні робототехнічні комплекси  – 1 883 (+15) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 403 959 (+2 034) од.

  • крилаті ракети  – 4 889 (+2) од.

  • кораблі / катери  – 33 (+0) од.

  • підводні човни – 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 119 038 (+428) од.

  • спеціальна техніка  – 4 407 (+5) од.

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ЗСУ за добу знищили 4 танки та 53 артилерійські системи РФ

Автор: 

армія рф (21506) Генштаб ЗС (8640) ліквідація (4827) знищення (10526)
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